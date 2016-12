Und wieder heißt der Sieger SV Vorwärts

Die Nordhorner Fußballer haben zum vierten Mal in Folge ihr eigenes Hallenturnier um den Matenaar-Cup gewonnen. Im Finale wurde der SV Bad Bentheim mit 6:4 nach Penaltyschießen besiegt. Dritter wurde Spelle-Venhaus.

fh Nordhorn. Der SV Vorwärts hat zum vierten Mal in Folge das eigene Hallenfußballturnier um den Intersport-Matenaar-Cup gewonnen. Der Gastgeber benötigte am Donnerstagabend allerdings das Penaltyschießen, um sich im Finale mit 6:4 gegen den Landesliga-Rivalen SV Bad Bentheim durchzusetzen. Nach der regulären Spielzeit von zwölf Minuten hatte es 1:1 gestanden. Lando Kiewit hatte die Bentheimer 1:0 in Führung gebracht, Florian Müller für die Nordhorner zum 1:1 ausgeglichen. Im Shootout scheiterte ausgerechnet SVB-Spielertrainer Jörg Husmann als einziger von den jeweils fünf Schützen jedes Teams. Für den Sieg bei der 19. Auflage des Matenaar-Cups kassierte Vorwärts 350 Euro; für den Verlierer des Finales blieben immerhin noch 250 Euro.

Im Penaltyschießen um Platz drei unterlag der SV Eintracht TV mit 3:4 gegen den SC Spelle-Venhaus. Während der emsländische Oberligist eine Prämie von 150 Euro einstrich, musste der Nordhorner Bezirksligist mit 75 Euro zufrieden sein.

Im Halbfinale zog Spelle mit 1:2 gegen Vorwärts den Kürzeren. Der 2:0-Führung des Gastgebers durch Jan-Alexander Koops und Dani Dirksen hatten die Emsländer nur den Treffer durch Jannik Landwehr entgegenzusetzen. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde setzte sich Bentheim mit 6:4 nach Penaltyschießen gegen Eintracht durch. Der Landesligist ging durch Felix Roggmann und Kai Kleine-Vennekate mit 2:0 in Führung; Kevin Kamp und Steffen Hilbering glichen für den Bezirksligisten zum 2:2 aus. Im Penaltyschießen wehrte SVB-Torhüter Alexander Moll zwei Versuche der Nordhorner ab, während alle Bentheimer sicher verwandelten.

In der Vorrundengruppe A war es bis zum Schluss spannend geblieben. Am Ende waren drei Teams mit jeweils sieben Punkten gleichauf. Pech für NS Sparta 09: Der Kreisligist hatte das schlechteste Torverhältnis und schied als Gruppendritter aus. Als Gruppensieger setzte sich der SC Spelle-Venhaus aufgrund der besten Torbilanz vor dem SV Bad Bentheim durch.

Der SV Eintracht TV war souverän durch die Vorrunde marschiert. Der Bezirksligist stand nach drei Siegen vorzeitig als Sieger der Gruppe B fest und konnte im letzten Spiel die 0:4-Niederlage gegen den SV Vorwärts gut verschmerzen. Der Landesligist sicherte sich damit Platz zwei und zog ebenfalls ins Halbfinale ein.

Bei den persönlichen Ehrungen sahnte dann der SV Eintracht TV ab und stellte in allen drei Kategorien den Sieger: Thorsten Kreikebaum wurde als bester Torhüter ausgezeichnet; Kevin Kamp erhielt die Auszeichnung als bester Spieler; und Sergen Dönmez war mit sieben Toren erfolgreichster Torjäger.