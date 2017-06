Unfall auf A30: Fahrer hat Schutzengel

Zwei Autos sind am Freitagvormittag auf der Autobahn 30 bei Schüttorf zusammengestoßen.

Schüttorf. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag auf der Autobahn 30 in Höhe Schüttorf haben beide Fahrer Glück im Unglück gehabt und blieben unverletzt. Gegen 9.45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß auf der Fahrbahn in Richtung Niederlande kurz hinter dem Kreuz Schüttorf.

Ein 57-Jähriger war dort mit seinem Passat auf der Überholspur unterwegs. Als er einen Renault Kastenwagen überholen wollte, setzte dieser den Blinker nach links und fuhr ebenfalls auf die Überholspur. Offensichtlich hat der 47-jährige Fahrer aus Polen das andere Auto übersehen. Der Passatfahrer mit baden-württembergischen Kennzeichen versuchte, nach rechts auszuweichen, stieß aber mit dem hinteren Teile des Renaults zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Passat schwer beschädigt, dennoch blieb der 57-Jährige unverletzt.