Unfall geht glimpflich aus: Fahrer leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall auf der Lingener Straße in Nordhorn ist am Montagnachmittag glimpflich ausgegangen. Dabei verletzte sich ein Lastwagenfahrer leicht.

Dieser Bagger war am Graben am rechten Seitenstreifen im Einsatz. Foto: Iris Kersten

Nordhorn. Mit leichten Verletzungen ist ein Lastwagenfahrer am Montagnachmittag davon gekommen. Er war gegen 14.20 Uhr auf der Lingener Straße in Richtung Lingen unterwegs. Offenbar übersah er in Höhe des Hotels Rammelkamp ein Sicherungsfahrzeug auf der Straße, das auf Grabenarbeiten am rechten Fahrbahnrand aufmerksam machte. Der Fahrer des Lastwagens wollte laut Polizei nach links ausweichen, prallte aber noch teilweise gegen das Sicherungsfahrzeug. Schließlich fuhr er quer über die Fahrbahn und landete im linken Seitenstreifen im Gebüsch. Glücklicherweise kam ihm kein Fahrzeug entgegen.

Video LKW landet nach Ausweichmanöver im Gebüsch Nordhorn: Ein Container-Laster verunglückt auf der B 213 zwischen Nordhorn und Lingen.

Die Feuerwehr Nordhorn musste Äste und Sträucher zurückschneiden, damit der Fahrer von Rettungskräften aus seinem Wagen befreit werden konnte. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.