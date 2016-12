Ungebrochene Kauflust sorgt für weitere Rekorde der Wall Street

dpa New York. In den New Yorker Aktienmarkt drängen immer mehr Anleger. Der anhaltende Kaufrausch hat die Indizes wieder zu neuen Rekorden getrieben. Anzeichen von Höhenangst sind nicht auszumachen. Fast mit der Schlussglocke kletterte der Wall-Street-Leitindex Dow Jones bis auf 19 757,74 Punkte und damit so hoch wie nie zuvor. Der Schlussstand lag nur knapp darunter bei 19 756,85 Punkten - ein Gewinn von 0,72 Prozent. Der Euro bewegte sich im US-Handel nur noch wenig von der Stelle. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0559 US-Dollar gehandelt.