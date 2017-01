Ungewisse Zukunft für Bürgerbusprojekt

Nordhorn. „Kein schlechter Tag heute.“ Henk de Ruiter sitzt ganz zufrieden am Steuer seines achtsitzigen Kleinbusses. Zum zweiten Mal an diesem Nachmittag steuert der 67-jährige Niederländer auf seiner Tour vom Nordhorner ZOB in Richtung Denekamp den Haltepunkt am Bahnhof an. Fahrgäste? Keine. Zumindest zwischen ZOB und Bahnhof blieb der moderne Niederflurbus diesmal leer. „Aber ich habe heute schon sechs Fahrgäste gehabt“, sagt de Ruiter. Ein guter Schnitt für die Bürgerbus-Linie 4 zwischen Nordhorn und Denekamp.

Auch das ist öffentlicher Nahverkehr in der Grafschaft: eine grenzüberschreitende Buslinie, die seit Jahrzehnten immer wieder gefordert wird, die mehrfach eingerichtet und genauso oft nach wenigen Jahren wieder eingestellt wurde, weil sie kaum jemand wirklich nutzt. Seit 2014 erlebt sie eine Renaissance als Bürgerbuslinie.

Bürgerbusse, getragen von ehrenamtlichen Helfern und organisiert in gemeinnützigen Vereinen, haben sich bundesweit als Ergänzungen des Nahverkehrs bewährt. Auch im Grafschafter Nahverkehrsplan haben sie seit Jahren ihren festen Platz.

Drei Linien gibt es im Landkreis: Zwischen Brandlecht, Hestrup, dem Tierpark und Nordhorn-Rovenkamp gehört die Bürgerbuslinie 5 seit vielen Jahren ganz selbstverständlich zum Nordhorner Stadtverkehr. Und in der Obergrafschaft hat die Bürgerbuslinie 510 in zehn Jahren schon weit mehr als 40.000 Fahrgäste zwischen Schüttorf, Samern, Ohne und Wettringen befördert.

Aber die Linie 4 zwischen Nordhorn und Denekamp ist etwas besonderes. „Die grenzüberschreitende Bürgerbuslinie ist ein Versuch“, sagt Helmut Sleefenboom, der Vorsitzende des Trägervereins „Bürgerbus Grafschaft Bentheim eV“. Von montags bis freitags pendelt der achtsitzige Kleinbus achtmal täglich auf der Route über die Grenze. Gefahren wird auch er nur von ehrenamtlichen Fahrern, zumeist rüstigen Senioren.

Einer von ihnen ist Henk de Ruiter. Seit einem Jahr sitzt der Rentner regelmäßig am Steuer des „Sprinter“. Meistens fährt er die Nachmittagstouren. De Ruiter ist – wie fast alle seiner Kollegen – „mit Begeisterung“ dabei.

Anfangs habe es Probleme gegeben, genügend Fahrer zu finden, erinnert sich Vereinsvorsitzender Sleefenboom. Deshalb konnte der Bürgerbus erst mit mehrmonatiger Verzögerung im Juni 2014 seinen Betrieb aufnehmen – als Linie 4 des Nordhorner Stadtverkehrs und als erste grenzüberschreitende Bürgerbuslinie in ganz Niedersachsen. „Inzwischen sind wir ganz stolz darauf, dass von unseren 30 Fahrern die Hälfte aus Holland und die andere Hälfte aus Deutschland kommt“, so Sleefenboom.

Das Fahrerproblem hat der Trägerverein also inzwischen weitgehend im Griff. Dennoch ist die Zukunft des Bürgerbusses ungewiss. Denn die Projektfinanzierung in ihrer jetzigen Form läuft Ende März 2018 aus. Und die Fahrgastzahlen sind so bescheiden, dass eine Fortsetzung des EU-Projekts keinesfalls sicher ist.

Etwa 40.000 Euro Betriebskosten

Bis zu 40.000 Euro Betriebskosten fallen pro Jahr für die grenzüberschreitende Nahverkehrsverbindung an – obwohl der funkelnagelneue Niederflurbus, der seit Mitte Januar die Linie bedient, komplett von der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft und vom Landkreis bezahlt wurde. Den Löwenanteil der Betriebskosten zahlt die Euregio aus EU-Mitteln des Interreg-V-Programms. Die restlichen 30 Prozent teilen sich die regionalen Kostenträger: 15 Prozent zahlt die Provinz Overijssel, 10,5 Prozent der Landkreis Grafschaft Bentheim und ganze 4,5 Prozent die Stadt Nordhorn.

Zwar ist der Bürgerbus gut eingetaktet in das dünnmaschige Netz des regionalen Nahverkehrs: In Nordhorn bestehen am ZOB und am Bahnhof Umsteigemöglichkeiten in alle Grafschafter Stadt- und Regionalbuslinien. Und in Denekamp hat der Bürgerbus direkten Anschluss an die Regionalbuslinie 62 Oldenzaal-Enschede.

Das allein reicht aber offenbar nicht, um genügend Fahrgäste für den Bürgerbus zu begeistern. Da sei noch „viel Luft nach oben“, hatten deutsche und niederländische Projektplaner schon Mitte 2015 in einer ersten Bilanz festgestellt. Da hatte der Bus im ersten Betriebsjahr knapp 2500 Fahrgäste befördert – zu wenig selbst für einen Bürgerbus.

Seitdem sind die Fahrgastzahlen zwar leicht gestiegen. Aber auch heute nutzen pro Monat im Durchschnitt nur gut 250 Fahrgäste das Angebot, für 2,30 Euro von Nordhorn bis Denekamp zu fahren. Noch schlimmer: Nur jeder dritte Fahrgast fährt wirklich über die Grenze. Die meisten nutzen den Bürgerbus eher als innerörtliche Verbindung, beispielsweise zwischen GIP, Südfriedhof und Innenstadt.

„Wir hoffen jetzt auf den SPNV“, sagt Helmut Sleefenboom. Wenn ab Dezember 2018 Personenzüge bis nach Nordhorn fahren, könne die Buslinie für niederländische Nutzer viel attraktiver werden: Sie hätten von Nordhorn aus Anschluss an das deutsche Bahnnetz und könnten den Bürgerbus als schnellen Zubringer zum Bahnhof Nordhorn nutzen.

EU-Förderung läuft 2018 aus

Die Frage ist, ob es den Bürgerbus überhaupt noch gibt, wenn der erste planmäßige Zug Nordhorn erreicht. „Die laufende EU-Förderung für das Projekt läuft im März 2018 aus, aber wir wollen versuchen, bei der Euregio zumindest eine zweijährige Verlängerung der Finanzierung zu erreichen“, sagt Helmut Sleefenboom. Dann lägen erste Erfahrungen mit dem SPNV vor und erlaubten eine Prognose, ob die Kleinbuslinie dadurch attraktiver und auf Dauer als Teil des Nahverkehrsnetzes tragbar werde. „Wenn die Förderung aber wirklich ausläuft, ist diese Busverbindung wohl tot“, fürchtet Sleefenboom, denn andere Finanzierungsmodelle seien nicht in Sicht.

Noch macht Henk de Ruiter sich darüber auf seinen Touren wenig Gedanken. Für ihn wie für die anderen Bürgerbusfahrer sind die freiwilligen Fahrdienste keine Arbeit, sondern Freizeitbeschäftigung – mit hohem Kommunikations- und Erlebniswert.