Union Emlichheim schafft den Klassenerhalt

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga entwickelt sich zu einem Krimi, in dem Grenzland Laarwald nach dem 1:1 (0:1) bei Union Emlichheim weiter einer der Hauptdarsteller ist, während Emlichheim sich retten konnte.

Emlichheim. Während bei den Emlichheimern nach dem Unentschieden zwar keine Freude zu sehen, aber die Erleichterung über den perfekt gemachten Nichtabstieg zu spüren war, reagierte Grenzland-Trainer Albert Lichtendonk mit einem Schulterzucken auf die Punkteteilung: „Wir hätten auch hier verlieren können und hätten trotzdem am nächsten Wochenende gegen Hoogstede ein Endspiel gehabt“, stellte er richtigerweise fest.

Der Kreisliga-Abstiegskampf entwickelt sich zu einem Duell zwischen den Laarwaldern und den Hoogstedern – und die beiden Teams treffen am vorletzten Spieltag am kommenden Sonntag aufeinander. „Das Spiel musst du einfach gewinnen“, blickte Lichtendonk voraus. Alle anderen Mannschaften sind bereits gerettet – bis auf den GSV 2015, der in seiner letzten noch ausstehenden Partien einen Zähler braucht, um auch in der kommenden Saison in der Kreisliga sicher mit dabei zu sein.

Dass Grenzland auch in Emlichheim unter Zugzwang stand, merkte man in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. „Das war eine absolute Katastrophe“, fand der Laarwalder Trainer deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft, während sein Union-Kollege Christian Wessels feststellte: „Es war eine tolle erste Hälfte von uns.“

Emlichheim attackierte den Gegner früh und zeigte sich in den Zweikämpfen sehr bissig. Zu Torchancen kam das Team zunächst durch Standards: Tobias Koopsingraven (8.) und Marcel Biehl (12.) setzten ihre Kopfbälle nach Eckstößen von Andre Kerperin jeweils neben das Grenzland-Tor. Bei den Gästen fehlten der Biss und der Willen, im Derby etwas zu reißen – und das bestrafte Union: Marc Kremer bediente nach einer starken Aktion David Kerperin und der Stürmer, der den an der Leiste verletzten Torjäger Christian Schonhoff im Angriff vertrat, traf freistehend vor dem Laarwalder Tor zum 1:0 (34.). „Wir hätten keine Pause machen, sondern einfach weiterspielen sollen“, lachte Emlichheims Trainer Christian Wessels.

Doch es gab natürlich die Unterbrechung – und nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste stark verbessert. Die Aggressivität passte nun bei Grenzland, der Lohn war der Ausgleich für den Drittletzten der Tabelle: Michael Lambers spielte den Ball auf die rechte Seite zu Sven van den Bosch, der Emlichheims Torhüter Michael Meyerink mit einem abgefälschten Flachschuss zum 1:1 überwand (60.).

Nach dem Gegentor fand Union wieder zurück ins Spiel und gestaltete die Schlussphase ausgeglichen. Eine Chance erarbeitete sich jede Mannschaft noch in der hektischen Partie: Den Versuch von Grenzlands Sven van den Bosch aus der Distanz lenkte Michael Meyerink zur Ecke (88.). Und auf der anderen Seite scheiterte David Kerperin mit seinem Lupfer an Laarwalds Keeper Florian Zweers (90.).