Union Lohne erwartet Mittwoch den ASV Altenlingen

Der Fußball-Bezirksligist ist im Nachholspiel gegen den noch sieglosen Tabellenvorletzten in der Favoritenrolle. Mit einem Sieg klettern die Lohner mindestens auf den dritten Tabellenplatz. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.

Lohne. Einen Sprung nach oben kann Union Lohne in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga machen. Mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (20 Uhr) gegen den ASV Altenlingen hat die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes die Chance, bis auf einen Punkt an den noch unbesiegten Tabellenführer aus Schüttorf heranzurücken. „Es geht jetzt Schlag auf Schlag“, sagt Cordes zu den englischen Wochen, die seinem Team nun bevorstehen.

Im Duell mit dem Team aus Altenlingen, das als Vorletzter noch auf den ersten Saisonsieg wartet, sind die Lohner der klare Favorit. „Sie sind in einer schlechten Phase, aber auch solch eine Mannschaft kann den Schalter auf einmal umlegen“, warnt der Trainer vor dem Team von Coach Jan Zevenhuizen. Für Cordes kommt der Fehlstart der Gäste „ein bisschen überraschend“, denn er weiß eigentlich um die fußballerischen und kämpferischen Qualitäten der Emsländer. „Für uns ist das wieder ein Derby. In der Vergangenheit waren es gegen Altenlingen immer hitzige Spiele“, erinnert er sich. Er gibt aber eine offensive Marschrichtung vor: „Wir wollen unser Spiel durchdrücken. Wichtig ist, dass wir in Führung gehen.“