Union Lohne spielt 1:1 gegen Altenlingen

Die Bezirksliga-Fußballer von Trainer Ralf Cordes gerieten im ersten Durchgang in Rückstand, konnten aber noch vor der Pause durch Dennis Tengen ausgleichen. „Uns fehlte heute die Präzision“, sagte der Union-Coach.

Lohne. Fußball-Bezirksligist Union Lohne ist im Nachholspiel gegen den ASV Altenlingen am Mittwochabend nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinausgekommen. „Uns fehlte heute die Präzision“, sagte Trainer Ralf Cordes, der mit dem Spiel seiner Mannschaft trotz Überlegenheit nicht zufrieden war. „Wie wir vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt haben – das können wir besser, auch in Unterzahl“, ergänzte der Union-Coach. Gerade als die Gastgeber 20 Minuten vor Ende der Partie zur Schlussoffensive ansetzen wollten, handelte sich Daniel Niehaus eine Rote Karte ein – ärgerlich.

Unglücklich aus Sicht der Gastgeber war zudem, dass ein Kopfball von Dirk Oevermann auf der Linie gerettet wurde (13.) und wenig später Diyar Acar über das Tor schoss (16.). Im Gegenzug gelang es den Lohnern nicht, einen Pass durch die eigene Viererkette zu unterbinden, sodass Noah Greis für die Emsländer zur 1:0-Führung einschieben konnte (17.). Den Gleichstand stellte Dennis Tengen wieder her, als er den Ball mit der Brust annahm und dann mit einem schönen Flachschuss im Tor des Gegners unterbrachte (29.).

Im zweiten Durchgang ging Cordes trotz des Platzverweises Risiko und löste die Viererkette auf. Bis auf einen Schuss von Viktor Dak, den der Keeper parierte, brachte Union in der Endphase aber keine gefährlichen Aktionen mehr zustande.

