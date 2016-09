Union Lohne verpasst Einzug in Pokal-Viertelfinale

Lohne. Die Fußballer des SV Union Lohne haben den Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals verpasst. Sie verloren am Mittwochabend das Heimspiel der vierten Runde gegen den VfL Oythe mit 1:3 (0:1). Jeweils einen Treffer erzielte der Landesligist aus Vechta zu Beginn jeder Halbzeit: Stürmer Philip Schönewolf vollendete stets den ersten Oyther Angriff nach dem Anpfiff in der 2. bzw. 47. Minute. „Das darf uns nicht passieren. Das frühe Tor hat Oythe natürlich voll in die Karten gespielt“, ärgerte sich Lohnes Trainer Ralf Cordes. Er wusste aber auch: „Der VfL war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen.“ Der Union-Coach bemängelte vor allem die hohe Fehlerquote im eigenen Spielbau, gerade in der Anfangsphase.

Immerhin: Seine Lohner boten den spielerisch überlegenen, klassenhöheren Gästen nach durchwachsenem Start doch noch einen guten Kampf. Vor allem zwischen der 20. und 45. Minute entwickelte sich ein temporeiches Duell mit mehreren Torchancen auf beiden Seiten. Zwei Mal verpassten die Lohner Angreifer im Fünf-Meter-Raum eine scharfe Hereingabe von Viktor Dak knapp, auf der anderen Seite parierte Union-Torwart Markus Schulten mehrfach stark. Kurz vor der Pause vergab Kamaljit Singh die beste Lohner Chance, als er nach schöner Körpertäuschung in guter Position weit verzog.

Als Oythe bei einer 2:0-Führung alles unter Kontrolle hatte, war Singh doch zur Stelle und schoss nach schöner Einzelleistung den Anschlusstreffer. Doch große Spannung kam in der Schlussphase nicht auf, weil Pascal Wohlers in der 78. Minute einen Freistoß aus 17 Metern blitzsauber in den Winkel setzte. Kurz vor Schluss hatte Viktor Dak nach Vorlage von Dennis Tengen noch eine große Chance zum 2:3, aber auch Lohnes Schulten musste noch in höchster Not klären.

Union Lohne: Schulten; Schwerhoff, Yilmaz (72. Schnettberg), Stover, Acar, Singh, Dak, Tengen, Oevermann,Foppe, Lüpken (68. Niehoff).

Tore: 0:1 Schönewolf (2.), 0:2 Schönewolf (47.), 1:2 Singh (71.), 1:3 P. Wohlers (78.).