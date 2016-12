Union Lohne will den Rückstand verkürzen

Nordhorn. „Weg vom Fenster“ – so beschrieb Ralf Cordes, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Union Lohne, vor knapp drei Wochen die Lage für seine Mannschaft im Titelrennen. Der Top-Favorit hatte in Schüttorf mit 1:3 verloren und lag als Tabellendritter schon zehn Punkte hinter dem Führungsduo aus Papenburg und Schüttorf zurück. Inzwischen hat sich allerdings einiges geändert: Mit einem Sieg am Sonntag beim Spitzenreiter Blau-Weiß Papenburg (14 Uhr) hätte Union nicht nur das „Fenster“ wieder im Blick, sondern gute Aussichten für den zweiten Saisonteil.

Grund für die neue Betrachtungsweise ist zum einen der Lohner 2:1-Erfolg gegen Meppen am vergangenen Wochenende, zum anderen aber vor allem die Tatsache, dass nach der Union-Niederlage in Schüttorf die beiden Konkurrenten in insgesamt drei Duellen nur einen Punkt sammeln konnten. „Man weiß in dieser Liga einfach nicht, ob man kontinuierlich punkten kann“, spricht Lohnes Trainer die Ausgeglichenheit der Spielklasse an, die in dieser Saison schon zu zahlreichen Ausrutschern der Spitzenteams geführt hat. „Es gibt fast kein Mittelfeld in der Tabelle, mehr als die Hälfte der Teams steckt im Abstiegskampf“, meint Cordes.

Mit den unteren Regionen des Klassements haben die Lohner nichts zu tun, vielmehr können sie ihren Blick wieder nach ganz oben richten: Sieben Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf die ersten beiden Plätze, wobei Union noch ein Spiel in der Hinterhand hat. „Mit einem Unentschieden in Papenburg kann ich zufrieden sein“, sagt Cordes. „Wir wollen den Abstand halten. Optimal wäre es natürlich, wenn wir ihn verkürzen könnten“, gesteht er und weiß, dass ein Auswärtssieg die Ausgangslage vor der langen Winterpause wieder völlig verändern würde. „Wenn wir am Sonntag gewinnen, ist alles wieder komplett offen“, so der Lohner Trainer.

Mithelfen soll bei diesem Vorhaben auch wieder Ismael Konate. Der 19-Jährige von der Elfenbeinküste erzielte am vergangenen Wochenende beide Treffer für Union. Nach einer starken Vorbereitung war der Offensivspieler in der Hinrunde meist nur zweite Wahl und half in den unteren Mannschaften des Vereins aus. „Das ist völlig normal, dass die Jungs, die aus der Jugend kommen, irgendwann in ein Loch fallen“, erklärt Cordes und verweist auch auf die besonders schwierigen Umstände für den Flüchtling. „Es hat gedauert, bis er alles verarbeitet hat und richtig angekommen ist“, so der Coach.

Bei seinem ersten Startelfeinsatz gegen Meppen überzeugte Konate nun als Stürmer im 4-4-2-System. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich ihn bringen kann“, berichtet Cordes und hofft, dass er im Top-Spiel in Papenburg einen ähnlichen Glücksgriff landet.