Unternehmen leiden unter Russland-Sanktionen

Nordhorn/Osnabrück. Unternehmen in der Grafschaft Bentheim, der Region Osnabrück und im Emsland klagen über starke Umsatzeinbußen im Russlandgeschäft. „Die in Russland aktiven regionalen Unternehmen im IHK-Bezirk leiden teilweise sehr stark unter der Verschlechterung der deutsch-russischen Handelsbeziehungen“, erklärt Marco Graf, Hauptgeschäftsführer der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

In einer aktuellen Umfrage der IHK berichtet über die Hälfte der Betriebe von Umsatzeinbußen von mehr als 20 Prozent. An der Umfrage hatten sich knapp 200 regionale Unternehmen beteiligt. Etwa jede sechste Firma ist der Meinung, dass nun einheimische Wettbewerber die den deutschen Unternehmen entgehenden Geschäfte übernehmen. Mehr als 20 Prozent der befragten Betriebe geben an, dass andere ausländische Wettbewerber – beispielsweise aus China oder Japan – in diese Lücke stoßen. Viele Betriebe befürchten laut IHK, dass die Marktverluste gar nicht oder nur schwer zu korrigieren sind.

Mehrzahl der Betriebe lehnt Sanktionen ab

Die Gründe für die schlechte Geschäftslage sind vielfältig. Als Hauptursache werden von einem Drittel der Befragten die gegenseitigen Sanktionen zwischen Russland und dem Westen genannt. Die Mehrzahl der Unternehmen hält die Sanktionen des Westens für schädlich. Zwei Drittel der Betriebe lehnen daher auch eine Verlängerung und Ausweitung der Sanktionen ab.

„Die Politik bleibt damit in der Pflicht, die Wirkung der von ihr gewählten Instrumente ständig zu überprüfen. Die Nebenwirkungen der Russland-Sanktionen sind erkennbar groß“, sagt Graf. „Die Unternehmen haben deshalb einen Anspruch darauf, dass ihre Bedürfnisse stärker als bisher berücksichtigt werden.“

Neben den Sanktionen nannte auch ein Drittel der befragten Betriebe die schwankenden und zurzeit niedrigen Wechselkurs des Rubels als Grund für die schlechte Geschäftslage. Die mangelnde Liquidität des russischen Marktes und die Rezession der russischen Wirtschaft sind weitere Probleme.