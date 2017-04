Unterstützung für Macron - Wahlkampfduell mit Le Pen beginnt

dpa Paris. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich wollen die unterlegenen Sozialisten und Konservativen unter allen Umständen die Rechtspopulistin Marine Le Pen stoppen. Damit stärken sie dem linksliberalen Favoriten Emmanuel Macron den Rücken. „Wir wollen, dass die Republik triumphiert“, sagte Sozialisten-Chef Jean-Christophe Cambadélis in Paris. Die Konservativen wollen den Mitte-Links-Kandidaten Macron für die Stichwahl in zwei Wochen zwar nicht direkt empfehlen. Stattdessen erklärte die Parteispitze, die Anhänger sollten wählen gehen, um Le Pen eine Niederlage beizubringen.