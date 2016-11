dpa Chicago. Bruce Arena wird Nachfolger von Jürgen Klinsmann als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft der USA. Das gab der US-Verband in Chicago bekannt. Der 65-Jährige soll sein Amt am 1. Dezember antreten. Arena hatte die US-Auswahl bereits von 1998 bis 2006 betreut und ist derzeit noch Trainer bei LA Galaxy. US Soccer hatte sich am Vorabend nach mehr als fünf Jahren von Klinsmann getrennt. Die Amerikaner drohen die WM-Endrunde 2018 in Russland zu verpassen.