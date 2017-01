USA bieten Israel nach Anschlag Hilfe bei Ermittlungen an

dpa Washington. Die US-Regierung hat den Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem auf das Schärfste verurteilt. „Solche feigen Aktionen können niemals gerechtfertigt sein“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. Er bot Israel die volle Unterstützung der USA bei den Ermittlungen an. Ein Palästinenser, der möglicherweise der Terrormiliz Islamischer Staat nahestand, war mit einem LKW in eine Gruppe israelischer Soldaten gefahren. Vier Menschen starben und 13 wurden verletzt.