USA fordern schnelle humanitäre Hilfe in Syrien

dpa Washington. Die USA machen nach der Waffenruhe in Syrien weitere Fortschritte von einem schnellen Fluss von humanitärer Hilfe abhängig. Seit Inkrafttreten der Feuerpause am Montag habe es zwar ein Abklingen der Gewalt gegeben, aber keine Fortschritte beim Durchkommen von Hilfskonvois in betroffene Regionen wie die Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Sollte sich dies bis kommenden Montag nicht ändern, werde es auch keine gemeinsame Koordinierungsstelle mit Russland zur Abstimmung von Militäraktionen geben.