USA: Laptop-Verbot auf Flügen aus EU-Ländern nicht vom Tisch

dpa Washington. Die USA haben noch nicht über ein Laptop-Verbot in Flugzeugkabinen von Europa in die Vereinigten Staaten entschieden. Das teilte das US-Heimatschutzministerium nach einem Telefont zwischen Heimatschutzminister John Kelly und den für Innere Sicherheit und Flugsicherheit zuständigen EU-Kommissaren Dimitris Avramopoulos und Violeta Bulc mit. Die Informationsseite „Politico“ hatte zuvor berichtet, dass sich die USA entschieden hätten, Laptops auf Flügen von Europa in die USA vorerst weiter im Handgepäck zuzulassen.