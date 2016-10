USA: Sechsjähriger stirbt nach Schüssen von Teenager

dpa Townville. Nach den Schüssen eines Teenagers an einer Grundschule im US-Bundesstaat South Carolina ist ein sechsjähriger Junge seinen Verletzungen erlegen. Laut US-Medien starb der Erstklässler in einem Krankenhaus in Greensville. Am Mittwoch hatte ein 14-Jähriger mit einer Handfeuerwaffe auf eine Lehrerin und mehrere Kinder der Grundschule in Townville geschossen und drei Menschen verletzt, darunter war der Sechsjährige. Einem Feuerwehrmann gelang es, den Schützen zu überwältigen. Der Teenager wird auch verdächtigt, seinen eigenen Vater erschossen zu haben. Sein Motiv ist unklar.