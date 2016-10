dpa Moskau. Russland und die USA wollen sich wieder an einen Tisch setzen und über Syrien sprechen. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow treffen sich am Samstag in Lausanne, um über eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland zu reden. Bilaterale Gespräche zwischen Moskau und Washington seien aber nicht geplant, heißt es aus Washington. An dem Termin nehmen nach Angaben des US-Außenministeriums auch andere Länder der internationalen Unterstützergruppe teil.