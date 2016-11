Utz GmbH legt ersten Nachhaltigkeitsbericht vor

rm Schüttorf. Ab 2017 werden börsennotierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen. Die Georg Utz GmbH fällt zwar nicht unter das sogenannte CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz. Trotzdem hat der Hersteller von Behältern, Paletten und Werkstückträgern aus Kunststoff freiwillig einen ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt und seine wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit dokumentiert.

Geschäftsführer Rüdiger Köhler ist zufrieden. Einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, habe sich in vielerlei Hinsicht für sein Unternehmen gelohnt. „Utz war in den vergangenen Jahren sehr aktiv. Wir haben unsere Produktion ausgebaut, in neue Geschäftsfelder investiert, ein Blockheizkraftwerk errichtet, unser Gesundheitsmanagement erweitert und vieles mehr. Der Bericht bietet nun eine komplette Zusammenfassung aller Maßnahmen und zeigt uns, wo wir derzeit in puncto Nachhaltigkeit stehen. Das gibt uns die Möglichkeit unsere Stärken auszubauen und unsere Schwächen abzustellen. Und wir können uns neue Ziele setzen, um die Nachhaltigkeit im Unternehmen weiter voran zu bringen.“

Der 54-seitige Bericht dokumentiert unter anderem, dass der Anteil von Recyclingprodukten am Materialverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist: Waren 2012 von insgesamt knapp 23.000 Tonnen Rohmaterial noch 80 Prozent Neuware, so stieg der Einsatz von Sekundärrohstoffen bis 2015 trotz insgesamt steigendem Rohmaterialeinsatz auf 34 Prozent. Das heißt: Der Einsatz von Recyclingmaterial (2015 insgesamt gut 9600 Tonnen) hat sich in vier Jahren beinahe verdoppelt. Zugleich sank der Stromverbrauch pro verarbeitetem Kilogramm Kunststoff von 1,26 Kilowattstunden in 2012 auf 1,09 Kilowattstunden in 2015.

Das Recyclingmaterial, das zum Teil aus Produktionsabfällen sowie aus Kundenrückgaben stammt, wird in einer eigenen Abteilung aufbereitet, zermahlen und wieder in den Produktionskreislauf eingespeist. Das hat auch die Klimabilanz des Unternehmen entlastet. Wurden 2012 durch den Einsatz von Recycling-Mahlgut noch 8650 Tonnen CO2 eingespart, so stieg die Einsparung bis 2015 auf 13.764 Tonnen CO2.

Dennoch hat sich die Gesamt-CO2-Bilanz des Unternehmens gegenüber 2012 deutlich verschlechtert, und zwar als Folge des Atomunglücks von Fukushima. War zuvor Strom eingekauft worden, der zu großenteils aus Kernkraftwerken stammte, so liefert der Stromanbieter nun einen Energiemix, der deutlich kohlelastiger ausfällt. Dadurch hat sich die Gesamt-CO2-Bilanz auf 17.164 Tonnen mehr als verdoppelt, obwohl Utz viel weniger Strom einkauft als 2012.

Knapp ein Jahr wurde bei Utz intensiv recherchiert, bis alle Daten und Fakten für den Bericht vorlagen. „Bei der Recherche haben wir uns an den Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert“, so Diplom-Kommunikationswirtin Andrea Kolf, die als externe Expertin für Nachhaltigkeit mit der Planung und Leitung des Projekts beauftragt wurde.

Spätestens in drei Jahren will Utz seinen nächsten Bericht veröffentlichen.

