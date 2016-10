Vandalismus gefährdet Naturschutz im Geestmoor

Video Vandalismus im Geestmoor Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Geeste: Unbekannte begaben sich tief ins Moor und vandalierten ohne ersichtliches Motiv in der Natur.



Geeste. Wilhelm Robben und Rainer Riesenbeck von der Staatlichen Moorverwaltung haben den Frevel am Naturschutz jetzt öffentlich gemacht. Sie hoffen, auf diese Weise entweder an Hinweise auf den oder die Täter zu gelangen, zumindest aber die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, was im Geestmoor geschehen ist.

Um die Vorgänge einordnen zu können, muss man einen Blick auf die Technik in der Wiedervernässung werfen: Wenn eine Moorfläche abgetorft ist und dem Naturschutz zur Verfügung gestellt wird, dann planieren Mitarbeiter der Moorverwaltung, die meistens auch Eigentümerin ist, in der Regel die Fläche und bauen Wälle, sodass Regenwasser nicht mehr ablaufen kann.

Jahre vergehen, bis genug Wasser angestaut ist

Regenwasser deshalb, weil Torfmoose, die für das eigentliche Moorwachstum sorgen, kalk- und nährstoffarmes Wasser benötigen. „Einen neuen Polder mit Grundwasser zu fluten, ist deshalb nicht möglich“, sagt Wilhelm Robben.

Bis dann tatsächlich Wasser in einem Polder steht, vergehen in der Regel Jahre, denn zunächst muss sich der stauende Untergrund mit Wasser vollsaugen. Und gerade in niederschlagsarmen Jahren wie 2016 verdunstet ein Großteil des Wassers wieder. Um am Ende den Wasserstand passend einzupegeln, bauen die Mitarbeiter der Moorverwaltung verstellbare Überläufe ein. Damit können Sie gewährleisten, dass das Wasser nicht zu hoch steht – denn auch das mag das Torfmoos nicht.

Unbekannte haben Wasser abgelassen

So vergeht stets eine lange Zeit, bis Torfmoose und Wollgras in einem Polder flächendeckend wachsen – manchmal gelingt das aufgrund einer zerstörten Stauschicht auch nie. Umso ärgerlicher, dass nun im Naturschutzgebiet Geestmoor zwei insgesamt 3,5 Hektar große Polder leergelaufen sind, in denen die Wiedervernässung erfolgreich und das Torfmooswachstum in vollem Gang war.

Unbekannte hatten vor einigen Wochen das Schloss entfernt, mit dem der Überlauf gesichert war und dessen Kunststoffrohr kraftvoll unter Wasser gedrückt. Hunderte oder sogar Tausende Kubikmeter Regenwasser liefen unbemerkt ins umliegende Vorflutersystem. Erst nach einiger Zeit wurde der Vorfall entdeckt und gemeldet.

Enormer Schaden für den Naturschutz

Ein unglücklicher Zufall sei das sicher nicht, meinen die beiden Mitarbeiter der Moorverwaltung. Denn zum einen sei das Schloss nur mit Werkzeug zu knacken und könne nicht einfach so heruntergefallen sein. Außerdem muss jemand das Plastikrohr absichtlich unter Wasser gedrückt haben – sonst wäre es von alleine aufgeschwommen.

Außerdem sind in unmittelbarer Nähe noch zwei weitere Schlösser gestohlen worden, dazu Teile der Überlaufeinrichtung. Der materielle Schaden liegt nur bei rund 500 Euro – der Schaden für den Naturschutz ist dagegen enorm. Und um dem ganzen Vorgang die Krone aufzusetzen, hat jemand ein paar Hundert Meter weiter an der Aussichtsplattform „Geestmoor“ mit einer Waffe einen weiteren Überlauf attackiert und unter der Wasserlinie Löcher hineingeschossen.

Motiv im Unklaren

„Das war schon im vergangenen Winter“, berichtet Rainer Riesenbeck. „Damals sank der Wasserspiegel der Fläche dramatisch und das Wasser überschwemmte den Fußweg zur Plattform.“

Auf die möglichen Motive des oder der Täter können sich die beiden Landesbediensteten keinen Reim machen. Die Polizei ist eingeschaltet, ebenso die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland. Wie lange es dauert, bis das Wasser zurück ist und das Torfmoos wieder wächst, weiß niemand.