Vechtecup: FC 09 erreicht Endrunde, Sparta nicht

Es war spannend am zweiten Hauptrundentag des 31. Vechtecups: Der SV Meppen, mit der zweiten Mannschaft in Schüttorf angetreten, stand im letzten Spiel vor dem Aus, gewann am Ende aber sogar die Gruppe vor dem FC 09.

Schüttorf. Verrückter Abend in der Schüttorfer Vechtehalle: Am zweiten Hauptrunden-Tag des 31. Hallenfußball-Turniers um den Vechtecup kassierte der SV Meppen gegen den SuS Neuenkirchen eine derbe 1:7-Klatsche, zog am Ende aber noch als Sieger der Elektro-de-Witte-Gruppe in die Endrunde am Freitag (ab 18 Uhr) ein – mit einer Tordifferenz von minus vier. Der gastgebende FC 09 hingegen startete furios in den Abend, lag gegen den Titelverteidiger aus Neuenkirchen schnell mit 3:0 vorne und gewann seinen Auftakt mit 4:2, schaffte die Qualifikation danach aber nur mit etwas Mühe. Das 1:1 zum Abschluss im einzigen Grafschafter Derby des Abends gegen den Qualifikanten Sparta Nordhorn reichte, um Gruppenzweiter zu werden. „Die Endrunde ist die Hauptsache. Es war sehr kurios, die Tabelle sah nach jeder Runde anders aus“, sagte Trainer Rainer Sobiech. Was ihn besonders freute: „Vor allem in unseren engen Gruppenspielen gegen Holthausen-Biene und Meppen hat das Publikum uns klasse unterstützt.“ Die Tribünen in der Vechtehalle waren insgesamt gut gefüllt.

Während der SV Burgsteinfurt trotz sechs Punkten als Fünftplatzierter den Einzug in die Endrunde verpasste, fielen nur die Spartaner – nach Punkten – etwas ab. Mit drei Unentschieden aus fünf Spielen belegten sie zwar den letzten Platz, die Truppe um Torwart Oliver Voet hielt im Wettbewerb mit den Landes- und Bezirksligisten aber klasse mit. Allerdings hatten die Nordhorner vor vielen mitgereisten Sparta-Anhängern auch viel Pech: So hatten sie im ersten Spiel gegen den SV Meppen beim 0:2 die besseren Chancen, wenig später brachten die Kreisliga-Fußballer gegen den SV Holthausen-Biene eine 3:2-Führung nicht über die Zeit, weil sie die letzte Minute mit zwei Spielern weniger auf dem Platz standen; nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters hatten gleich zwei Nordhorner gemeckert und eine Zeitstrafe kassiert. Sekunden vor Schluss fiel das dritte Gegentor. Und gegen den Landesligisten Burgsteinfurt verschoss Sparta vier Sekunden vor Schluss beim Stand von 2:2 einen Neunmeter. Die Bilanz der Nordhorner fiel trotzdem positiv aus: „Wir haben gut mitgehalten und die letzten drei Spiele nicht verloren, das war für mein junges Team wichtig“, sagte Trainer Thorsten Veldboer.

Als Sparta bereits raus war, kämpfte der SV Meppen, der nur mit seiner Bezirksliga-Mannschaft angereist war, im direkten Duell gegen Burgsteinfurt um den letzten Startplatz in der Endrunde. Die nicht überzeugenden Emsländer lagen schon 1:2 hinten, und auch der 2;2-Ausgleich hätte nicht zum Weiterkommen gereicht. Erst ein Gewaltschuss aus der eigenen Hälfte brachte kurz vor Schluss das 3:2 – und damit sogar den Gruppensieg an diesem verrückten Abend.