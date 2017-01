Verdächtige nach Anti-Terror-Razzia in Molenbeek wieder frei

dpa Brüssel. Die drei während Anti-Terror-Razzien in Brüssel festgenommenen Männer sind wieder freigelassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Sie hatte in der Nacht im als Rückzugsgebiet für Islamisten bekannten Stadtteil Molenbeek vier Häuser durchsuchen lassen. Bei den Razzien seien weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden, erklärte Sprecherin Ine van Wymersch. Details und Hintergründe machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. In Molenbeek hatten einige der mutmaßlichen Attentäter von Paris und Brüssel 2015 und 2016 Unterschlupf gefunden.