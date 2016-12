Verdächtiger nach Sprengstoffanschlägen in Dresden gefasst

dpa Dresden. Zweieinhalb Monate nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die an den Tatorten gesicherten DNA-Spuren würden mit der DNA des Beschuldigten übereinstimmen, hieß es. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden muss sich der 29 Jahre alte Dresdner wegen der Anschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum am 26. September verantworten. Laut „Bild“-Zeitung soll der Mann 2015 als Redner beim fremdenfeindlichen Pegida-Bündnis aufgetreten sein.