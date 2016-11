Verein „Blanke-Bürger“ gründet sich Sonnabend

Mehr aus diesem Ressort

Die „fünfte Jahreszeit“ hat in Nordhorn mit dem obligatorischen Rathaussturm der Karnevalisten begonnen. Die Narren übernehmen bis Aschermittwoch die Regie an der Bahnhofstraße und „regieren“ mit 11,11 Euro. mehr...

Die neue Mensa in der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn ist am Freitag mit vielen Gästen und Schülern eröffnet worden. Hier Eindrücke von der Feier in einem GN-Video. mehr...