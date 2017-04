Verfassungsreferendum in der Türkei hat begonnen

dpa Istanbul. In der Türkei hat das Referendum über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems begonnen. In 33 östlichen Provinzen öffneten die Wahllokale um 6 Uhr deutscher Zeit. In den restlichen Provinzen beginnt die Abstimmung eine Stunde später. Die Wahllokale schließen am Nachmittag, Ergebnisse werden am Abend erwartet. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen. Die Opposition warnt vor einer Ein-Mann-Herrschaft.