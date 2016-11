Verhaltener Applaus für „Rock Opera Jethro Tull“

Am Ende gab es nur verhaltenen Applaus für Ian Anderson. Seine „Rock Opera Jethro Tull“ löste in der Emslandarena in Lingen widersprüchliche Reaktionen aus.

Lingen. Angekündigt war die „Rock Opera Jethro Tull“ als ein Bühnenspektakel, eine live aufgeführte Multimedia-Produktion. Ein Konzeptwerk, mit dem Ian Anderson, Mastermind der legendären Rockformation Jethro Tull, die Geschichte eines High-Tech-Biochemikers erzählen wollte, der durch das Klonen von Pflanzen das Ernährungsproblem einer rasch wachsenden Weltbevölkerung lösen möchte. Sein Name: Jethro (William) Tull. Ein Rückgriff auf die Person des im frühen 18. Jahrhundert lebenden englischen Pioniers der Agrarwissenschaften, nachdem sich die Band einst benannte.

Da allein diese mit fünf neuen Jethro Tull-Songs illustrierte Geschichte kaum einige tausend Zuhörer in die Lingener Emslandarena gelockt hätte, reicherte Anderson das Programm des Abends zudem mit etlichen Hits und Klassikern aus dem umfangreichen Song-Katalog der Band Jethro Tull an. Darunter melodischer Folkrock wie „Songs From The Wood“ und „Weathercock“ , in denen er die britische Parklandschaft und ihre ländlichen Traditionen besingt sowie das die Zerstörung des ländlichen Lebens beklagende „Farm On The Freeway“. Zu hören gibt es aber auch Songs aus den Erfolgsalben „Stand Up“ von 1969 und dem 1971 erschienenen „Aqualung“ sowie frühe Single-Veröffentlichungen wie „Living In The Past“ und „Witch’s Promise“, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben, aber unzweifelhaft ihre Wirkung als „Crowdpleaser“ entfalten.

Das Multimedia-Spektakel entpuppt sich als im Bühnenhintergrund auf übergroßer Leinwand projizierter, aufwendig produzierter zweistündiger Film, der als eine wunderliche Mischung von Landschafts- und Stadtimpressionen, von Spiel- und Dokumentarszenen daherkommt. Die Hauptpersonen des Films sind die virtuell auftretenden Rock- und Folksänger Ryan O‘ Donnell und die im Film an den Gesang der Londoner Sixties-Ikone Julie Driscoll erinnernde Isländerin Unnur Birna Björnsdóttir.

Wie aus Stummfilmzeiten bekannt, spielt die im Bühnenvordergrund agierende Jethro Tull Band live den Soundtrack zum Film. Was so trotz des elektrisierenden Querflötenspiels von Ian Anderson und manch packender Hardrocksoli seines Gitarristen Florian Opahle verloren geht, ist die gerade Rockkonzerte zum Erlebnis machende musikalische Expressivität, Spontanität, Dynamik und Interaktion zwischen Band und Publikum. Stattdessen bewegen sich Anderson und seine Musiker in einem durch die Szenenfolge des Films vorgegebenen zeitlichen Korsett, das zwanghaft anmutet, da viele Songs im Wechselgesang zwischen den über Playback eingespielten Auftritten der Filmsänger und dem Livegesang des Ian Anderson gestaltet sind.

Warum O’Donnell und Björnsdottir nicht live auf der Bühne erschienen, bleibt das Geheimnis des 69-jährigen Anderson, der bekanntlich seit langen Jahren Probleme mit seiner Stimme hat. So weckte denn auch der Abschluss der „Rock Opera“ mit dem immer noch mitreißenden „Locomotive Breath“ eher die sehnsüchtigen Erinnerungen vieler Zuhörer an frühere Livekonzerte, in denen Jethro Tull und ihr Publikum den Rockhimmel stürmten. Als Fazit des in verhaltenem Applaus endenden Abends in Lingen kommt dagegen der Refrain aus einem ihrer unvergesslichen frühen Rocksongs in den Sinn: „It was a new day yesterday / but it’s an old day now“.