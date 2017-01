Verkaufsoffener Sonntag in Nordhorn weiter unklar

Nordhorn. VVV und Kaufmannschaft hatten im Herbst – wie berichtet – ein Konzept für eine Willkommensveranstaltung zum Jahresbeginn entwickelt: Der jährliche Neujahrsempfang der Stadt Nordhorn soll ausgeweitet werden zu einem „Nordhorner Neujahrsgruß“. Im Umfeld des Neujahrsempfangs, in der Innenstadt sowie in verschiedenen Geschäften soll es Aktionen und Veranstaltungen geben. Damit, so meinen die Veranstalter, würden die gesetzlichen Voraussetzungen zur Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags erfüllt. Deshalb dürften Nordhorns Geschäfte am 8. Januar öffnen.

Verdi ist anderer Meinung. Aus Sicht der Gewerkschaft geht es der Stadt nicht um eine Veranstaltung, sondern vor allem um die Ladenöffnung. Deshalb hat Verdi am 23. Dezember vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück Beschwerde gegen die vom Ordnungsamt der Stadt ausgesprochene Genehmigung für die Sonntagsöffnung eingelegt.

Hatte der VVV zunächst gehofft, die Osnabrücker Richter würden bis zum 31. Dezember über den Verdi-Antrag entscheiden, so lag bis Dienstagabend noch keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts vor. „Der Antrag liegt hier vor. Wann das Gericht darüber entscheidet, kann ich noch nicht sagen“, erklärte ein Gerichtssprecher am Dienstag auf GN-Anfrage. Zunächst müssten verschiedene Stellungnahmen eingeholt werden. Auf jeden Fall werde die erste Kammer aber „rechtzeitig“ entscheiden.

Rechtzeitig kommt das Richtervotum aus der Sicht des VVV schon jetzt nicht mehr. Seine Werbemaßnahmen für den „Neujahrsgruß“ hängen in der Luft. „Wir können schlecht für eine Veranstaltung werben, von der wir noch gar nicht wissen, ob sie stattfindet“, sagt VVV-Geschäftsführer Mathias Bönemann. Unabhängig vom Votum des Gerichts werde aber das Abschlusskonzert in der Alten Kirche am Markt „auf jeden Fall“ stattfinden.

Die Kaufleute reagieren unterschiedlich. Einige werben inzwischen selbst für ihre Sonntagsöffnung, andere haben ihre Teilnahme am „Neujahrsgruß“ abgesagt.

Umfrage Was halten Sie von den vier gesetzlich erlaubten verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr? Vier sind ein guter Kompromiss. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir weniger. Sonntags sollte grundsätzlich geschlossen sein. 30% Vier sind ein guter Kompromiss. 19% Ich wünsche mir mehr. 2% Ich wünsche mir weniger. 49% Sonntags sollte grundsätzlich geschlossen sein. 1043 abgegebene Stimmen

