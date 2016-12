Verkehrschaos: Schwertransporter zerstört Ampel

Folgenschwerer Fehler: Ein Schwertransporter hat am Mittwochnachmittag eine Ampel an der Denekamper Straße in Nordhorn umgerissen. Die Strecke war deswegen längere Zeit voll gesperrt.

Nur noch schrottreif ist die Ampel an der Kreuzung. Foto: Stephan Konjer

Stau in beide Richtungen:

Stau in beide Richtungen: da die Kreuzung vorerst gesperrt werden musste. Foto: Stephan Konjer

Video Schwertransporter reißt Ampel um Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Transporter blockiert Denekamper Straße und B213 im Feierabendverkehr.

Nordhorn. Ein Schwerstransporter hat am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Denekamper Straße Ecke B213 eine Ampel beim Abbiegen kaputt gefahren. Der Lastwagen transportierte einen Schornstein mit Überlänge. Beim Abbiegen von der Denekamper Straße nach links auf die Umgehungsstraße geriet das Rohrende an die Ampel und knickte diese um.

Der Laster blieb in der Mitte der Kreuzung stehen. In der Folge staute sich der der Verkehr auf beiden Seiten der Strecke. Die Straße war nach und aus den Niederlanden vollgesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um. Auch auf den Umleitungen kam es aber zu Staus wie am Kanalweg.

Die Bergung dauerte bis in den Abend. Ein Spezialunternehmen hat mit einem Kran die Ampel vom Schwertransporter gehoben. Danach wurde die Strecke wieder freigegeben. Gegen 18 Uhr waren alle Aufräumarbeiten abgeschlossen.