Vernichtungswille prägt häufig Eltern-Streit

Osnabrück. Rund 5200 Menschen nahmen im vergangenen Jahr die Hilfe der zehn Psychologischen Beratungsstellen im Bistum Osnabrück in Anspruch. Etwa zehn Prozent davon entfielen auf die Begleitung „hochstrittiger“ Elternpaare.

Speziell in den gerichtlich angeordneten Beratungsstunden herrsche häufig eine geradezu „toxische Atmosphäre“ zwischen den Paaren, erklärte Birgit Westermann, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle des Bistums in Osnabrück. „In der letzten Eskalationsstufe sind die zerstrittenen Parteien von Dämonisierungs- und Vernichtungswillen beherrscht.“ Menschen, die sich existenziell bedroht fühlen, etwa durch den Verlust eines Kindes und den Entzug ihrer finanziellen Lebensgrundlage, seien häufig sehr rachsüchtig, sodass Versöhnung oft gar nicht möglich sei.

Anspruchshaltung

„Die zutiefst zerstrittenen Elternpaare, die vom Familiengericht zu uns geschickt werden, zeichnen sich durch eine enorme Anspruchshaltung aus“, ergänzte Bernhard Plois, Leiter des Referats für Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung im Bistum Osnabrück, „an den Partner, an das Kind und an den Berater“. Sie „kaufen“ sich sozusagen eine Beratung ein und erwarten schnelle Lösungen, seien aber nicht zu einer tiefergehenden Analyse des eigenen Verhaltens bereit.

Im Rahmen der psychologischen Beratungen dieser Elternpaare, die häufig im Verlauf eines Scheidungsprozesses gerichtlich angeordnet werden, arbeiten die Psychologen mit dem Mittel Mediation. „Diese Szene bezeichnen wir als ‚Psychodrama der Kinder‘“, erläuterte Westermann anhand einer kleinen Gruppe von Tierfiguren, die die inneren Elternbilder des Kindes symbolisieren sollen. In harmonischen Beziehungen stehen Papa Löwe und Mama Kuh dem kleinen Bären, also dem Kind, Seite an Seite gegenüber. Im Streitfall gehen sowohl die realen Eltern als auch die kleineren, inneren Elternbilder aufeinander los, was dazu führt, dass das Kind seine „inneren Rückenwindgeber“ verliert, so Westermann, häufig mit gravierenden Folgen für die weitere Entwicklung.

Nur ein Drittel dieser Beratungsgespräche führe zum Erfolg, der darin bestehe, dass die getrennten Eltern sich auf Besuchs- und Urlaubszeiten einigen können oder auch gemeinsam Kindergeburtstage gestalten. „Ziel ist es, dass die Eltern sich nach einer gewissen Frist wieder versöhnlich und achtungsvoll begegnen.“ Anders als in den anderen Angeboten der Psychologischen Beratungsstellen gehe es in den Mediationen nicht um die Aufarbeitung von Verletzungen , sondern um praktikable Lösungen für den Umgang miteinander.