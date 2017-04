Versuchter Trickdiebstahl bei Seniorin

Eine 75-Jährige ist am Dienstagabend in Uelsen vermutlich Opfer eines versuchten Trickdiebstahls geworden. Unbekannte klingelten bei ihr an der Tür und verschafften sich offenbar Zugang zum Haus.

gn Uelsen. Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend vermutlich versucht, eine 75-jährige Seniorin in ihrer Wohnung zu bestehlen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war die Frau alleine in dem Haus. „Als es gegen 19 Uhr an der Eingangstür klingelt, öffnet die Frau. Ein unbekannter Mann spricht die Frau in unbekannter Sprache an und gestikuliert“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeitgleich dürfte nach den ersten Feststellungen ein unbekannter Täter durch den Hintereingang ins Haus gelangt sein. Nach kurzer Zeit schloss die Frau die Eingangstür und ließ den Mann nicht ins Haus. Die 75-Jährige schloss dann den Hintereingang ab, als es erneut an der Tür klingelte. Dort stand nun ein anderer Mann, der in gebrochenem Deutsch fragte, wo sich die Ferienhäuser befänden. Nach kurzer Zeit schloss die Frau die Tür und stellte danach fest, dass der Hintereingang unverschlossen war und offen stand. Vermutlich war eine dritte Person im Haus und hatte dieses nach Gegenständen durchsucht.

Nach ersten Feststellungen wurde offensichtlich nichts gestohlen. Die erste Person wird laut Polizeibericht wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und korpulente Figur. Er hatte kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten. Er trug eine schwarze Jacke und hatte eine kleine, schwarze Umhängetasche dabei. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte hellere Haare. Auch er war dunkel gekleidet. Der erste Mann sprach kein Deutsch, der zweite sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter Telefon 05942 358 zu melden.