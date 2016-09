Verteilung im Wietmarscher Rat unverändert

Die CDU ist in Wietmarschen unangefochten die stärkste Fraktion mit 22 Sitzen. Die SPD behält ihre fünf Sitze und Johann Kuipers ist in der neuen Legislaturperiode wieder „Einzelkämpfer“ für die FDP.

Wietmarschen. Die Wähler in Wietmarschen scheinen zufrieden zu sein mit dem, was der Gemeinderat in den vergangenen fünf Jahren geleistet hat. Jedenfalls haben sie ihre Stimmen bei der gestrigen Wahl so verteilt, dass die Parteien genau ihre Zahl an Sitzen auch für die nächsten fünf Jahre behalten. 22 Mandate für die CDU, fünf für die SPD und eines für die FDP lautete das Ergebnis, nachdem alle 14 Wahlbezirke ausgezählt worden waren.

Unbestritten blieb die CDU die stärkste Kraft in der Gemeinde: 77,07 Prozent der Stimmen entfielen auf die Christdemokraten. Die SPD kam auf 17,84 Prozent, die FDP auf 5,09. Die Veränderungen im Vergleich zur Wahl im Jahr 2011 waren minimal: minus 1,01 bei der CDU, plus 0,96 bei der SPD und ein winziges Plus von 0,04 bei der FDP.

Auf das Endergebnis mussten nicht nur die Kommunalpolitiker, sondern auch die rund 300 Zuschauer in der Mehrzweckhalle in Lohne etwas länger warten. So lang, dass schließlich das Flaschenbier in der Halle ausging – es musste dann gezapft werden. „Mit so großem Andrang und so großem Durst hatten wir nicht gerechnet“, meinte Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen, der an diesem Abend die Ergebnisse präsentierte, sehr zur Erheiterung der Menge.

Die CDU erreichte ihr von Spitzenkandidat Dieter Nüsse ausgegebenes „Minimalziel“ – die Zahl der Sitze zu halten. „Es gab rund 600 Wahlberechtigte mehr als 2011. Da werte ich es als Erfolg, dass wir alle unsere Sitze verteidigen konnten“, sagte Heinz Möddel, Vorsitzender des Gemeindeverbands der CDU. „Ein Sitz mehr ist immer schön, aber wir bewegen uns ja auch auf einem sehr hohen Niveau.“

Sowohl die SPD als auch die FDP hatten als Ziel für diese Wahl ausgerufen, einen Sitz mehr im Rat zu gewinnen. „Ich möchte nicht länger Einzelkämpfer sein“, meinte Johann Kuipers von der FDP vor der Präsentation. Beim Zwischenstand, als neun der 14 Bezirke ausgezählt waren, wurde den Freien Demokraten noch Hoffnung auf einen zweiten Sitz gemacht. Doch diese zerschlug sich wieder mit dem Ergebnis aus dem letzten Wahllokal. „Leider. Aber es ist nicht zu ändern. Dann machen wir eben so weiter“, meinte FDP-Spitzenkandidat Johann Kuipers, der direkt wieder in den Rat gewählt wurde.

Auch die Sozialdemokraten hätten ihre Fraktion gern um ein Mitglied erweitert. „Es hat dieses Mal nicht ganz gereicht. Aber die SPD-Fraktion ist in der Gemeinde dafür bekannt, dass sie sich in die Themen reinhängt. Und das werden wir auch weiter genauso machen“, versprach Manuel Koppik. „Das wird sich in Zukunft auszahlen“, ist sich der Spitzenkandidat sicher. Ein Losverfahren wird am Mittwoch übrigens über die Besetzung eines SPD-Mandats entscheiden: Maria ten Brink und Bernd Mentgen bekamen genau gleich viele Stimmen.

Wahlbeteiligung höher als 2011

Die Wahlbeteiligung lag bei 64,73 Prozent und damit etwas höher als im Jahr 2011 (63 Prozent). In einigen Wahllokalen war der Wert allerdings deutlich niedriger: Ins Lohner Rathaus kamen nur 49,6 Prozent aller Wahlberechtigten, um ihre Kreuzchen zu setzen.

