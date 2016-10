Verwaltungsbeirat schlägt Hoeneß für Präsidentenwahl vor

dpa München. Der Weg zurück ins Präsidentenamt des FC Bayern ist für Uli Hoeneß formell geebnet. Der Verwaltungsbeirat um den Vorsitzenden Edmund Stoiber schlug in seiner Sitzung satzungsgemäß die Kandidaten für die Wahl des Präsidiums bei der kommenden Jahreshauptversammlung am 25. November vor. Demnach steht der 64-jährige Hoeneß für das Präsidentenamt zur Wahl. Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung am 14. März 2014 war Hoeneß von seinen Ämtern beim FC Bayern zurückgetreten. Hoeneß war 21 Monate in Haft, 14 davon im offenen Vollzug.