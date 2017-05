Verwirrung um mögliches Laptop-Verbot auf Flügen nach Amerika

dpa Washington. Verwirrung um ein mögliches Laptop-Verbot in der Kabine auf Transatlantikflügen aus Europa in die USA: Das US-Heimatschutzministerium hat Berichten aus Brüssel widersprochen, wonach ein mögliches Verbot vom Tisch sei. Die USA hätten noch nicht über ein Laptop-Verbot in Flugzeugkabinen von Europa in die USA entschieden. Das teilte das Ministerium mit. Die Informationsseite „Politico“ hatte berichtet, dass sich die USA entschieden hätten, Laptops auf Flügen von Europa in die USA vorerst weiter im Handgepäck zuzulassen.