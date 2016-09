Viele Autofahrer standen am Donnerstag in Bad Bentheim vor einer Absperrung, die eigentlich schon weg sein sollte. Die GN haben bei der Straßenmeisterei in Nordhorn nachgefragt.

Verzögerungen an der B 403 in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Eigentlich sollte die B 403 in Bad Bentheim am Donnerstag zwischen Autobahn und Knotenpunkt Kurbad wieder freigegeben sein. Entgegen der Ankündigung der Straßenbaubehörde in Lingen war die Strecke trotzdem gesperrt. „Es gab leichte Verzögerungen“, sagte Olaf Stahlhut von der zuständigen Straßenmeisterei in Nordhorn auf Nachfrage der GN.

Ab diesem Freitag soll im Laufe des Tages eine Durchfahrt zum Kurbad dann möglich sein, die B 403 wird dann, wie bereits für Donnerstag angekündigt, zwischen Knotenpunkt Kurbad und Bahnunterführung voll gesperrt.