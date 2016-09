Verzögerungen auf B403 irritieren Autofahrer

Video Verzögerungen auf B403-Baustelle Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Strecke bis zum Kurbad Bad Bentheim sollte eigentlich längst freigegeben sein. Doch die Bauarbeiten sind in Verzug.

Bad Bentheim. Irritiert drehten Ende vergangener Woche viele Autofahrer in Bad Bentheim wieder um. Eigentlich sollte die Strecke zwischen der Anschlussstelle der Autobahn30 und dem Knotenpunkt Kurbad am Donnerstag wieder freigegeben werden. So hatte es die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, den GN am Dienstag auf Anfrage bestätigt. Doch dann standen die Autofahrer trotzdem immer noch vor der Absperrung.

Auch am Freitag ging es zunächst aus Richtung Nordhorn nicht bis zum Knotenpunkt Kurbad, sondern nur bis zur Zufahrt zur Försterei. Über diesen Weg war auch das Kurzentrum aus Richtung Nordhorn zu erreichen. Ortskundige Autofahrer aus Bad Bentheim, die den Weg über die Hilgenstiege und die Deilmannstraße wählten, um dann links in Richtung Nordhorn abzubiegen, standen ebenfalls vor einer Absperrung. Olaf Stahlhut von der Straßenmeisterei Nordhorn sprach von leichten Verzögerungen, von denen die Landesbehörde in Lingen offenbar nichts wusste.

„Es stimmt, es gab Verzögerungen“, bestätigte Montagnachmittag auch Michael Stüwe von der Lingener Behörde. Grund waren noch ausstehende Fräsarbeiten auf dem Stück zwischen der Abzweigung zur Försterei und dem Knotenpunkt Kurbad. Parallel zur Fahrbahn wurde auch der Radweg erneuert. Da die Arbeiten auf dem letzten Stück vor dem Knotenpunkt Kurbad noch nicht abgeschlossen waren, wurden die Radfahrer über den gesperrten Teil der B 403 geleitet.

„Spätestens ab heute Abend ist die Strecke bis zum Knotenpunkt Kurbad aber wieder frei“, versicherte Michael Stüwe am Montagnachmittag. „Bis Donnerstag kann man dann von Nordhorn aus bis zum Kurbad fahren. Von Bentheim aus ist das Kurbad über die B 403 ohnehin nicht erreichbar“, so Stüwe. „Wer zum Kurbad oder nach Nordhorn möchte, muss die offiziellen Umleitungen über Schüttorf und Gildehaus nehmen.“ Derzeit wird der Streckenabschnitt zwischen Knotenpunkt Kurbad und der Bahnunterführung saniert (die GN berichteten).

Ab Freitag, 30. September, soll dann der Kreuzungsbereich am Kurbad saniert werden. „Dazu wird die Kreuzung voll gesperrt“, sagt Michael Stüwe. „Bis spätestens Sonntag, 2. Oktober, wird diese Sperrung dauern. Zwischen Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. Oktober, kann es noch zu leichten Behinderungen in dem Bereich kommen, die Kreuzung ist dann aber wieder befahrbar“, sagt Stüwe.