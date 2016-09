Vettel in Singapur-Qualifikation vorzeitig raus

Sebastian Vettel ist in der Qualifikation zum Großen Preis von Singapur vorzeitig gescheitert. Der Rekordsieger schied bereits in der ersten K.o.-Runde aus. Er wurde Letzter.

dpa Singapur. Vettel hatte Probleme mit dem Querstabilisator an der Front seines Ferrari. Letztmals war der Heppenheimer beim Saisonfinale 2015 in Abu Dhabi in der ersten Qualifikationsrunde rausgeflogen. Manor-Fahrer Pascal Wehrlein überstand als 20. ebenfalls die erste K.o.-Phase für das Formel-1-Rennen am Sonntag nicht.