Vettel verpasst Pole Position in Spanien - Nur Hamilton schneller

dpa Barcelona. Sebastian Vettel hat die Pole Position beim Großen Preis von Spanien in Barcelona knapp verpasst. Der viermalige Formel-1-Weltmeister musste sich im Ferrari in Barcelona nur seinem schärfsten Rivalen Lewis Hamilton im Mercedes geschlagen geben. Auf Platz drei fuhr Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas vor seinem finnischen Landsmann Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Das Klassement führt vor dem fünften von 20 Saisonläufen morgen Vettel an, 13 Punkte dahinter liegt Hamilton.