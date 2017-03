VfL gegen Eintracht: Wechsel sorgen für Brisanz

Nordhorn. Die Vorzeichen für ein äußerst interessantes Nordhorner Bezirksligaderby am Sonntag (14 Uhr) mit hohem Unterhaltungswert zwischen dem VfL Weiße Elf und SV Eintracht TV könnten kaum besser sein. Auf der einen Seite spielt der sportliche Aspekt eine Rolle, denn beide Teams führen souverän die Rückrundentabelle an. Auf der anderen Seite sorgen Spielerwechsel für Brisanz. Nach Rene Palstring und Avdyl Kurpali wechseln höchstwahrscheinlich auch Steffen Hilberink und Fabian Weidekat vom Heideweg an den Ootmarsumer Weg zum VfL Weiße Elf.

Doch zuerst zum Sportlichen: Der VfL Weiße Elf belegt dank einer fulminanten Siegesserie von sieben Erfolgen am Stück hinter den führenden Mannschaften Blau-Weiß Papenburg und FC Schüttorf 09 (beide 41 Punkte) den dritten Tabellenrang. Die Mannschaft von Spielertrainer Dennis Brode und Coach Thomas kleine Lögte steigerte sich kontinuierlich im Laufe der Saison. „Wir stehen sehr kompakt und spielen nun auch zielstrebig nach vorne. Natürlich ist auch das Quäntchen Glück dabei“, freut sich Brode, dessen Mannschaft mit nur 25 Gegentreffern die sicherste Defensive der Liga stellt. Der VfL Weiße Elf hat durch die Erfolge deutlich an Selbstvertrauen gewonnen – und möchte es weiter ausbauen. Und das möglichst vor vielen Zuschauern. „Wir hoffen, dass uns viele Zuschauer unterstützen werden“, baut Brode auf eine große Kulisse am Ootmarsumer Weg.

Milosevic wundert sich: „Ich weiß gar nicht, was die alle dort wollen“

Eintrachts Coach Zoran Milosevic ist die positive Entwicklung des VfL nicht entgangen. „Natürlich haben sie eine gute Truppe zusammen. Doch wir tun gut daran, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren“, so der ehemalige Regionalliga-Spieler. Und die wären: Laufbereitschaft, schnelles Umschaltspiel und ein großer Siegeswille. Damit schlug die Eintracht zuletzt den SV Surwold äußerst souverän mit 6:0. Den Schwung will der Eintracht-Coach mit in das Stadtderby nehmen.

Milosevic, der großen Wert auf Disziplin legt, hat allerdings noch andere Baustellen zu bearbeiten. Lässt man den Wechsel von Sergen Dönmez zu Union Lohne außen vor, verlassen immer mehr Spieler die Eintracht Richtung VfL Weiße Elf. „Ich weiß gar nicht, was die alle dort wollen“, ist Milosevic vom Verhalten seiner Spieler überrascht. Der Coach kann, wie er sagt, seine Spieler nicht zwingen zu bleiben. Doch froh ist er über die Entwicklung beim SV Eintracht TV nicht. Milosevic selbst, der erst im Winter das Traineramt am Nordhorner Heideweg übernommen hat, will bis zum Sommer abwarten und bis dahin alles geben. Das fordert er auch von seinen Spielern. „Danach sehen wir weiter“, so der Eintracht-Coach.

Die weiteren Begegnungen

FC Schüttorf 09 – FC Leschede, (So., 15 Uhr): Wenn am Sonntag der Tabellenzweite FC Schüttorf 09 den Vorletzten FC Leschede empfängt, scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Die Schüttorfer sind heimstärkstes Team der Fußball-Bezirksliga und im 09-Sportpark noch ungeschlagen. Die Lescheder sind neben dem SV Wietmarschen die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga. „Die Partie wird kein Selbstläufer“, meint 09-Coach Rainer Sobiech, der einen hochmotivierten Gegner erwartet. Dafür werden seiner Meinung nach Leschedes Coach Bernhold Nünning sowie Offensivspieler Jesko Bühring sorgen, der zur neuen Saison an die Salzberger Straße wechseln wird. Die 09-Coaches waren nicht zufrieden mit der Vorstellung beim 3:1 gegen den SV Wietmarschen. Hauptkritikpunkt: die Einstellung. „Das haben wir unserem Team auch deutlich mitgeteilt“, so Sobiech, der anfügt: „Mit dieser Leistung werden wir uns ganz schnell aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden.“ Daher wollen die Schüttorfer nun ein anderes Gesicht zeigen.

SV Wietmarschen – ASV Altenlingen (So., 15 Uhr): Nachdem der SVW gegen Ende des vergangenen Jahres fleißig Punkte gesammelt hatte, startete das Jahr 2017 nicht: drei Spiele, drei Niederlagen. Allerdings ging es für das Team von Trainer Norbert Wübbels ausschließlich gegen Mannschaften aus der Top-Fünf der Bezirksliga. Zuletzt hätte es gegen den Tabellenzweiten fast zu einem Punkt gereicht. „Da haben wir den Kampf angenommen und den FC 09 lange geärgert“, sagt Wübbels. Die gute Leistung sowie eine hohe Trainingsbeteiligung lassen vor dem Heimspiel gegen Altenlingen Zuversicht aufkommen. Auch wenn die Wietmarscher angesichts des Rückstandes von zwölf Punkten auf das rettende Ufer zum Siegen verdammt sind, wollen sie gelassen auftreten und zeigen, dass sie mithalten können. Gelbgesperrt fehlen werden Tobias Krieger und Jens Raterink.

SV Surwold – Union Lohne (So., 15 Uhr): „Wir haben etwas gutzumachen“, meint Ralf Cordes, Trainer von Union Lohne, in Anspielung auf das 3:5 gegen Gildehaus. Da stimmte nach Meinung von Cordes einiges nicht im Defensivverhalten. „Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren zu groß. Außerdem haben wir zu wenig Druck auf den Gegner ausgeübt und einfache Tore zugelassen“, sagt der Union-Coach. Den Dämpfer wollen die Lohner möglichst schon beim SV Surwold vergessen machen. Um dem Führungsduo aus Papenburg und Schüttorf auf den Fersen zu bleiben, ist ein Sieg fast schon Pflicht. Zumal sich mit dem VfL Weiße Elf Nordhorn ein weiterer Aufstiegskonkurrent dazu gesellt hat. Doch Vorsicht ist geboten: Denn auch die Surwolder sind nach der 0:6-Pleite gegen den SV Eintracht TV auf Wiedergutmachung aus. Tim Meiners wird den verletzten Torwart Markus Schulten (Bauchmuskelzerrung) ersetzen. Außerdem fehlt der am Knöchel verletzte Pascal Ottens.

SC Spelle-Venhaus U23 – TuS Gildehaus (So., 15 Uhr): Auf den TuS wartet mit dem SC Spelle-Venhaus die nächste heikle Aufgabe. Die Emsländer stellen mit 54 Toren den zweitbesten Sturm der Liga. „Die Speller haben sich im Laufe der Saison kontinuierlich gesteigert und besitzen schnelle, zielstrebige Offensivakteure“, sagt TuS-Trainer Wolfgang Schmidt. Doch die Schmidt-Elf hat im jüngsten Auswärtsspiel bei Union Lohne (5:3) gezeigt, dass sie bei einem Aufstiegsanwärter nicht nur bestehen, sondern das Spiel auch gestalten kann. Außerdem stellen die Gildehauser mit nur 27 Gegentreffern nach dem VfL Weiße Elf Nordhorn (25) die defensivstärkste Mannschaft der Liga. Zumindest eine Halbzeit lang könnte Angreifer Tim Heddendorp auflaufen. Er hat einen eingeklemmten Nerv im Zehengrundgelenk weitesgehend auskuriert.