VfL Weiße Elf besiegt Blau-Weiß Dörpen mit 4:0

Nordhorn. Beim VfL Weiße Elf Nordhorn ist in der Fußball-Bezirksliga der Knoten in der Offensive geplatzt: Mit 4:0 (2:0) besiegte das Team Blau-Weiß Dörpen – und erzielte damit in einem Spiel mehr Treffer als in den fünf vorangegangenen Partien zusammen. „Man hat gemerkt, dass mit dem ersten Tor der Druck von der Mannschaft abgefallen ist“, freute sich VfL-Trainer Thomas kleine Lögte über einen „ungefährdeten Sieg“.

In der ersten Hälfte spielten die Nordhorner nach vorne und kamen zu guten Chancen durch Dennis Brode (20.) und Marco Pinheiro (27.), während die Dörpener nur bei Schüssen aus der Distanz gefährlich wurden. Mit einem Abstauber nach einer missglückten Fußabwehr des Gäste-Torwarts brachte Brode den VfL in Führung (28.). Und noch vor der Pause legte Marco Löffler das 2:0 nach, indem er einen Freistoß von Perparim Kurpali über die Linie drückte (40.).

Auch im zweiten Durchgang stand die Nordhorner Abwehr sicher, im Angriff nutzte der VfL aber bis zur Schlussphase seine Konterchancen nicht. Erst in der 83. Minute machte Marco Pinheiro mit dem 3:0 alles klar, ehe Mikail Özdemir in der Schlussminute noch einen Konter zum 4:0 nutzte. „Wir haben wieder wenig zugelassen. Darauf kann man jetzt aufbauen“, war VfL-Coach Thomas kleine Lögte mit der Leistung zufrieden.