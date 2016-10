VfL Weiße Elf lässt zu viele Chancen ungenutzt

gn Altenlingen. Bitterer Abend für den VfL Weiße Elf in der Fußball-Bezirksliga. Denn trotz zahlreicher guter Chancen gerade vor dem Seitenwechsel unterlagen die Nordhorner am Freitag beim ASV Altenlingen mit 1:3 (1:1). Zweifacher Torschütze der Emsländer war Kevin Thomas (15., 67.), wobei das erste Tor nach einer Nordhorner Fehlerkette niemals hätte fallen dürfen. Zudem traf Jens Kötting in der Nachspielzeit per Foulelfmeter. „Nach der Pause war das einfach zu wenig, um zu punkten“, meinte Trainer Thomas kleine Lögte, dessen Team vor dem ersten Altenlingener Tor bereits 2:0 hätte führen können. Nachdem Hendrik Deelen (27.) den überfälligen Ausgleich besorgt hatte, entwickelte sich ein offenes Duell. „Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten“, so kleine Lögte. Aber die Nordhorner ließen gleich mehrfach die letzte Präzision im Abschluss vermissen. Zu allem Überfluss wurde dem VfL Weiße Elf nach eigener Ansicht ein Strafstoß nach einem Foul an Dennis Brode verweigert. Altenlingen agierte zielstrebiger, belohnte sich mit drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf.