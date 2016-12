VfL Weiße Elf setzt weiter auf Trainergespann

gn Nordhorn. Dennis Brode und Thomas kleine Lögte werden auch in den kommenden beiden Spielzeiten das Trainergespann des Fußball-Bezirksligisten VfL Weiße Elf bilden. „Wir sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Deshalb war es ein logischer Schritt, die Vereinbarung mit unseren beiden Trainern um zwei weitere Jahre auszubauen“, berichten Hermann Belt, David Korte und Harald Koning aus dem Vorstand des Nordhorner Vereins. „Dennis und Thomas haben die Mannschaft in den vergangenen 18 Monaten fußballerisch weiterentwickelt und es zudem geschafft, talentierte Spieler aus der eigenen Jugend zu integrieren. Beide Trainer ergänzen sich bei ihrer Arbeit sehr gut. Aus dem Team kommt viel positives Feedback.“

Die beiden Übungsleiter führen seit dem 1. Juli 2015 die sportlichen Geschicke am Ootmarsumer Weg. Nach dem 7. Platz im ersten Jahr ist der VfL Weiße Elf aktuell mit 31 Punkten aus 17 Spielen Tabellendritter. „Ich bin stolz, dass der Verein uns weiterhin das Vertrauen schenkt. Wir sind mit der Mannschaft auf einem guten sportlichen Weg und spüren viel Unterstützung im Verein“, sagt kleine Lögte.

Brode, der als spielender Part des Trainergespanns mit 16 Toren derzeit auch treffsicherster Schütze der Nordhorner ist und hinter Kamaljit Singh (Lohne) auf Platz zwei der Torjägerliste rangiert, erklärt: „Es macht Spaß, mit dieser Mannschaft im Training zu arbeiten und am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Für den zweiten Saisonteil haben wir uns vorgenommen, unsere gute Platzierung in der Tabelle zu bestätigen. Für dieses Ziel werden wir in der Vorbereitung hart arbeiten.“