Video: 30 Jahre Schutz für Frauen und Kinder

Zehn Jahre Seemannslieder: Wilfried P. Delißen, Adolf Aldekamp und Heinz Potgeter sprechen über das anstehende Jubiläum des Nordhorner Shantychors sowie über das 4. Internationale Shantyfestival am 25. September. mehr...

Schon über 12.000 Euro haben Grafschafter für das vom Erdbeben zerstörte Amatrice in der Provinz der Nordhorner Partnerstadt Rieti gespendet. Das Geld soll direkt nach Amatrice für ein konkretes Aufbauprojekt gehen. mehr...

Viel Beifall haben die „German Tenors“ Luis del Rio und Johannes Groß sowie die Organistin Claudia Hirschfeld vom Publikum für ihr Konzert in der Alten Kirche am Markt in Nordhorn bekommen. mehr...