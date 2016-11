Video: Die Grünkohlernte hat begonnnen

Mehr aus diesem Ressort

An der Emslandautobahn A 31 wird fleißig gebaut. Für viele Autofahrer ist gerade die Baustelle zwischen Haren und Meppen ein Ärgernis. Doch es gibt gute Nachrichten. mehr...

Die Polizei Lingen sucht mit einem Bild nach einem Einbrecher: Er war bereits im September in ein Haus in Twist eingebrochen. mehr...

Nach einer mutmaßlichen Säureattacke auf einen „Saunaclub“ am Montag in Rheine tappt die Polizei noch im Dunkeln. Ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Steinfurt wollte lediglich bestätigen, dass Ermittlungen laufen. mehr...