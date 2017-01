Mehr aus diesem Ressort

Großer Tag für die Nordhorner „Jugend-Blaulichter“: Beim Neujahrsempfang der Stadt im „Kultur- und Tourismuszentrum Alte Weberei“ konnten sich am Sonntag fünf Organisationen einem großen Publikum vorstellen. mehr...

Wie im vergangenen Jahr, steht auch 2017 die weitere Stadtentwicklung Nordhorns im Mittelpunkt. Das hat Bürgermeister Thomas Berling am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang in der „Alten Weberei“ angekündigt. mehr...

Während in Nordhorn die Geschäfte am Sonntag nach Verdi-Einspruch und Gerichtsentscheid geschlossen bleiben, geht 25 Kilometer weiter östlich der verkaufsoffene Sonntag in Holsterfeld/Gemeinde Salzbergen über die Bühne. mehr...