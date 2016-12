Mehr aus diesem Ressort

Mitte Dezember waren auf dem Facebook-Profil eines Schüttorfers beleidigende Kommentare über die Opfer der jüngsten Anschläge in der Türkei erschienen. Vermutlich wurde sein Profil gehackt – von wem, ist weiter unklar. mehr...

An der Unterstraße und der Franziskusstraße in Bad Bentheim sollen bald Parkplätze für Anwohner entstehen. Das hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. mehr...