Video: So siegte die HSG gegen TV Neuhausen

Mit einer starken ersten Halbzeit legte der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag die Basis zum 25:22-Sieg gegen den TV Neuhausen. Doch nach dem Wechsel verpassten die Gastgeber einen noch höheren Erfolg. mehr...

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb in der Vechtehalle aus. Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer schafften es erneut nicht, ihr Potenzial abzurufen. Sie verloren am Sonnabend glatt mit 0:3 gegen die DJK Delbrück. mehr...

In der Handball-Verbandsliga ist der SG Neuenhaus ein 30:25 (15:13)-Derbysieg gegen die HSG Nordhorn II gelungen. Die Gäste spielten in der zweiten Halbzeit ihre Routine aus. Nordhorn fehlte zum Schluss die Cleverness. mehr...

Während die Emlichheimer Volleyballerinnen das Jahr positiv beenden, rutschen die männlichen Zweitliga-Kollegen vom FC 09 immer tiefer in die Krise: Sie verloren das Heimspiel gegen Delbrück glatt mit 0:3. mehr...

Die Kreissparkasse hat wie in den vergangenen Jahren seit 1997 in der Vorweihnachtszeit Spenden an Grafschafter Sportvereine übergeben, diesmal insgesamt knapp 40.000 Euro. Damit knackte sie die Millionengrenze. mehr...