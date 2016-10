Viel Arbeit vor der Vernissage im Kunstverein

Neuenhaus. Es ist Freitagabend kurz nach 20 Uhr: Künstler und Kunstaffine trudeln allmählich beim Kunstverein Grafschaft Bentheim ein. Dort eröffnen die künstlerische Leiterin Gudrun Thiessen-Schneider und Co-Kuratorin Lena Hartmann die erste Einzelausstellung der Schweizer Künstlerin Vanessa Safavi in einer Institution wie dem Kunstverein, „Medulla Plaza“. Ein Mosaik aus elf arrangierten Ausstellungsstücken breitet sich vor den Besuchern aus.

Doch die Porzellan-Fingerkuppen mit den lackierten Nägeln, die auf ihren Sockeln ruhen, drapiert mit gefransten Stoffbändern, lassen wenige Rückschlüsse darauf zu, wie viel Stunden des Podestbauens und Zurechtrückens nötig waren, um das Werk schließlich an seinen vorgesehenen Platz zu bekommen.

„Ungefähr ein Jahr dauerten die Vorbereitungen zu dieser Ausstellung“, sagt Lena Hartmann. Für die Kunsthistorikerin, die zurzeit an ihrer Doktorarbeit mit dem Arbeitstitel „Kunstverein: Zwischen Aufbau und Professionalisierung“ schreibt, ist es bereits die zweite Ausstellung, die sie betreut. In Bremerhaven verhalf sie dem Künstler Dino Steinhof zu seiner ersten institutionellen Einzelausstellung. Nun bringt sie Vanessa Safavi in die Räume des Kunstvereins. „Ich habe Safavi bei einer Netzrecherche im Internet gesehen und als spannende Position empfunden“, erklärt Hartmann ihre Wahl. Die künstlerische Leiterin war einverstanden und Safavi konnte den Termin einrichten.

Hartmann hatte also die Künstlerin für ihre erste Ausstellung im Neuenhauser Kunstverein gefunden.

Zwischen Künstler und Raum muss die Chemie stimmen“

Im Juni traf die Schweizerin dann erstmals an der Neuenhauser Hauptstraße ein und verschaffte sich einen in den Räumlichkeiten einen Überblick. „Das war ein aufregender Moment“, erinnert sich Safavi. Denn der Ausstellungsraum sei für sie immens wichtig. Ist es ein offener oder geschlossener Raum? Wird er von natürlichem oder von Kunstlicht durchflutet? Wie reflektiert der Boden das Licht?

Diese Fragen spielen für die Schweizerin eine Rolle. „Es gibt Ausstellungsräume, da denkst du: ‚Mist, was soll ich hier nur machen?‘ Die Chemie zwischen Raum und Künstler muss einfach stimmen“, erläutert Safavi. Die Räumlichkeiten des Kunstvereins sagten ihr zu. Bei der Visite schossen ihr schon erste Ideen durch den Kopf.

„Nachdem Safavi gesehen hatte, wie groß die Ausstellungsfläche und wie sie aufgeteilt ist, wurden die Ideen und Konzepte konkreter“, sagt Co-Kuratorin Hartmann. Ab diesem Zeitpunkt stand sie mit Safavi in ständigem Kontakt. Gedanken und Ideen wurden per Mail, Handy oder Internettelefon hin und her geschickt. Welche Arbeiten sollen gezeigt werden – und an welcher Stelle?

Eine zusätzliche Hürde für Künstlerin und Co-Kuratorin stellte das drei mal zehn Meter große Wandbild des syrischen Künstlers Khaled Al-Saai dar. Es musste in die Ausstellung eingebunden werden. Weil es thematisch nicht in ihre Ausstellung passte, beschloss Safavi, die Arbeit aus Collage und Kalligrafie mit einem blauen Vorhang zu verdecken und aufgefädelte Kekse davor zu hängen. Hartmann erklärt dazu: „Die Keks-Montage macht den Vorhang zu einer eigenständigen, ortsspezifischen Installation.“

In einer Woche von der Idee zur Ausstellung

Für die Co-Kuratorin, die künstlerische Leiterin und Helfer Hans-Jürgen Sindermann hieß das: Zu dritt verbrachten sie den Montag vor der Vernissage damit, Holzleisten in die Decke zu schrauben, Stoff in 3,10 Meter lange Bahnen zu schneiden und den Vorhang aufzuhängen – und zwar so, dass er alle 20 Zentimeter eine Falte schlägt. „Wir sind sämtliche Möglichkeiten der Konstruktion durchgegangen“, berichtet Lena Hartmann. Gegen zwei Uhr hatten sie schließlich ein passendes System ausgeklügelt. Dann kletterte Sindermann mit dem Akkuschrauber in der Hand auf die Leiter und Hartmann und Thiessen-Schneider hielten den Vorhang. Vier Stunden später versperrte eine Wand aus blauem Stoff jegliche Sicht auf Al-Saais Bild. Noch am Mittwoch rutschte Lena Hartmann mit einem weißen Ikea-Tischchen über den Boden des Kunstvereins und kürzte den Saum des Vorhangs. Scherenschlag für Scherenschlag arbeitete sich an Bleistiftlinien entlang und brachte die Bahnreihen auf die gewünschte Länge.

Am Tisch nebenan fädelte Vanessa Safavi schwedische Pfefferkuchenplätzchen für ihre Installation auf rote Fäden auf, begleitet von Musik, die auf ihrem Smartphone lief. „Das hilft mir beim Entspannen“, sagt die Schweizerin. „Unter Druck kann ich nicht kreativ sein.“ Dabei liebe die Künstlerin das Experimentieren, das Wiederverrücken von Arbeiten.

Eine Arbeitsweise, die sie mit Hartmann teilt. „Wir achten auf die verschiedenen Blickachsen, um neue spannende Perspektiven zu finden“, erklärt Hartmann. Beispielsweise haben sich die beiden Frauen entschlossen, die bunten Plexiglashände von Safavi im Eingangsbereich auszustellen, um dort einen Farbakzent zu setzen, der die Besucher festhält. Hans-Jürgen Sindermann drehte dazu die passenden Schrauben in die Wand.

Hans-Jürgen Sindermann ist der Mann fürs Grobe

Der Neuenhauser hat ein Atelier in der Dinkelstadt und packt seit mittlerweile zehn Jahren beim Kunstverein mit an, wenn Ausstellungen auf- und wieder abgebaut werden. Als Vanessa Safavi einen weiteren weißen Sockel für ihre Fingerkuppenkombo benötigte, die Holzkästen, die der Kunstverein auf seinem Speicher hat, aber zu klein waren, zimmerte Sindermann sie kurzerhand selbst.

In der mittleren Laube auf dem Hof zwischen ausrangierten Kühlschränken und Holzplatten sägte er eine 1,90 Meter lange MDF-Platte mit der Handkreissäge zu einem 30 mal 30 Zentimeter großen Sockel zurecht und strich die Konstruktion anschließend weiß. „Wegen solchen Kleinigkeiten muss man nicht gleich zur Tischlerei fahren“, sagt der Aushilfshandwerker.

Die junge Co-Kuratorin weiß den Einsatz zu schätzen: „Ohne die Unterstützung von Hans-Jürgen Sindermann und Gudrun Thiessen-Schneider würde die Ausstellung nicht funktionieren“, erklärt Hartmann. Zwar ließe die künstlerische Leiterin ihr weitestgehend „freie Hand“, trotzdem sei sie froh über deren Ratschläge und die Erfahrung, die dahinter steht. Gudrun Thiessen-Schneider kennt Förderer und Geldgeber, wie etwa die Samtgemeinde Neuenhaus, und sicherte die Finanzierung. Weiter wird die Ausstellung von der Schweizer Kulturstiftung „Pro Helvetia“ gefördert. Den Antrag hierfür habe sie geschrieben und eingereicht, um ihren Teil zur Ausstellungsfinanzierung beizutragen, sagt Hartmann.

Freitagabend kurz nach 20 Uhr: Zahlreiche Neugierige betreten den Kunstverein. Für Hartmann ist der Moment gekommen, den Besuchern ihre erste Ausstellung im Kunstverein Grafschaft Bentheim vorzustellen: „Ich hoffe, dass die Leute, die hierherkommen, von der Ausstellung begeistert sind. Ich habe eine ausgesucht, von der ich denke, dass sie gut ist und Neues bietet.“

Zu sehen ist die Ausstellung „Medulla Plaza“ mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.