Viel Blaulicht bei Übung auf dem Isterberg

Isterberg. Es ist 19.25 Uhr am Donnerstagabend, als am Bauernhof von Dieter und Hermine Freitag in Isterberg die ersten Martinshörner zu hören sind. Längst hat die Dunkelheit eingesetzt und Regentropfen fallen vom Himmel. Noch deutet allerdings nicht viel darauf hin, dass sich auf dem Gehöft in wenigen Augenblicken ein Großeinsatz abspielen wird.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/viel-blaulicht-bei-uebung-auf-dem-isterberg-167988.html

Rund anderthalb Stunden wird das bäuerliche Anwesen in den grellen Schein der Blaulichter getaucht, ehe es zur Nachbesprechung zum Feuerwehrhaus Isterberg geht. Das Urteil von Ortsbrandmeister Rademaker fällt positiv aus: Alle Übungsziele wurden erreicht. Dem Lob schließen sich auch Kreisbrandmeister Uwe Vernim und Bürgermeister Heinrich Verwold an.

Es regnet mittlerweile in Strömen, als die von Scheinwerfern angestrahlte Drehleiter in den dunkeln Abendhimmel ausgefahren wird. Derweil sind die Helfer des DRK Schüttorf damit beschäftigt, ein Dutzend vermisste Menschen – gespielt von Kindern der Jugendfeuerwehr Isterberg – zu finden und zum Sammelplatz unter dem Dach einer Remise zu bringen. Zwei der Vermissten müssen medizinisch versorgt werden, teilt DRK-Einsatzleiterin Nicole Türk mit.

In diesem Jahr zeichnete die Feuerwehr Isterberg für das Szenario verantwortlich. Ortsbrandmeister Hermann Rademaker hat zusammen mit drei weiteren Kameraden die Einsatzsituation ausgetüftelt. Angenommen wird ein Gebäudebrand auf dem landwirtschaftlichen Betriebsgelände, durch den auch Menschen in Gefahr geraten sind. Zudem droht das Feuer, auf weitere Teile des Anwesens überzugreifen.

Isterberg. Es ist 19.25 Uhr am Donnerstagabend, als am Bauernhof von Dieter und Hermine Freitag in Isterberg die ersten Martinshörner zu hören sind. Längst hat die Dunkelheit eingesetzt und Regentropfen fallen vom Himmel. Noch deutet allerdings nicht viel darauf hin, dass sich auf dem Gehöft in wenigen Augenblicken ein Großeinsatz abspielen wird.

Mehr aus diesem Ressort

Flüchtlinge lernen Berufswelt kennen Die jugendlichen Flüchtlinge schauten sich die Firma „traytec“ in Gildehaus sowie „Busmann-Alubau“ in Schüttorf an. Ein neues Konzept soll ihnen helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. mehr...

GN up Patt: Neue Wanderserie auf GN-Online „GN up Patt“ heißt es jetzt regelmäßig in den Grafschafter Nachrichten. GN-Mitarbeiter Hinnerk Schröer begibt sich hierfür auf verschiedene Wanderrouten in der Grafschaft und Umgebung. Er startet im Gildehauser Venn. mehr...

Video: Heavy-Metal-Lesung in Schüttorf  Sie tragen vorzugsweise schwarz und mögen es laut. „Read em All“ haben das Ziel, den Heavy Metal in all seinen Formen zu präsentieren – und zwar in Buchform auf einer Lesetour, die in Schüttorf Station machte. mehr...

Tänzer aus Bad Bentheim will „Supertalent“ werden Tänzer Harun Celik aus Bad Bentheim und seine Freunde wollen „Das Supertalent 2016“ werden. Am Samstag ist er mit seinem Team auf RTL zu sehen. mehr...