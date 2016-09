Viel Lob für Shantyfestival beim „Oktober“

Seit nunmehr zehn Jahren besteht der „Shanty-Chor Wasserstadt Nordhorn“, ebenso lange, wie Nordhorn den auf See, Fluss und Kanäle anspielenden Beinamen trägt. Am Sonntag traten – passend – zehn Chöre auf.

Nordhorn. Grüße an Hamburg und an Nordhorn, Lieder in deutscher, niederländischer und englischer Sprache, begleitet von Schifferklavier- und Gitarrenmusik: All dies erklang am Sonntag auf den zwei Schauplätzen des vierten Internationalen Shantyfestivals in Nordhorn.

Auf dem 4. Internationalen Shantyfestvial fand in Nordhorn am Sonntag hat der Shanty-Chor sein zehnjähriges Bestehen gefeiert.

Dabei wurde zugleich ein „runder Geburtstag“ gefeiert: Seit nunmehr zehn Jahren besteht der „Shanty-Chor Wasserstadt Nordhorn“, ebenso lange, wie Nordhorn den auf See, Fluss und Kanäle anspielenden Beinamen trägt. Für die Mitglieder um ihren 1. Vorsitzenden und „Kapitän“ Wilfried Delißen ein Grund mehr, ausgiebig und sangesfreudig zu feiern.

Mit einem Gottesdienst auf dem Marktplatz begann das Festival der alten Seemannslieder, welches sowohl auf der dortigen Bühne als auch auf dem Parkplatz am Ringcenter vonstatten ging. Passend zum zehnjährigen Bestehen traten zehn Chöre auf: Jeweils fünf Gesangsvereine brachten ihre Werke zum Besten. Hüben und drüben verfolgten zahlreiche Menschen das musikalische Treiben und sangen, klatschen und schunkelten freudig mit.

Lobende Worte

Nachdem die „Anker für das Festival gelichtet“ wurden, ergriff Nordhorns stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Thole das Wort und lobte den Shanty-Chor für sein Engagement, dem Beinamen Nordhorns Rechnung zu tragen. „Die Frauen und Männer tragen dazu bei, das Motto öffentlichkeitswirksam in den Vordergrund zu stellen“, meinte sie. Der Chor sorge trotz des Festlands rings um Nordhorn für maritime Stimmung und entführe die Festivalgäste für einige Stunden ans Meer. Die Weiterentwicklung der Wasserstadt sei dabei momentan hochaktuell, sowohl mit Blick auf die mögliche Öffnung des Nordhorn-Almelo-Kanals als auch hinsichtlich der Indienststellung neuer Tretboote und eines neuen Ausflugsschiffs.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers sparte nicht mit Lob. Der Shanty-Chor sei ein tolles Aushängeschild für Nordhorn und die Grafschaft, das vielfach Gelegenheit biete, sich zu freuen. Durch die Anknüpfung an Tradition und Musik werde das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. „Wenn es den Shanty-Chor nicht seit zehn Jahren gäbe, müsste man ihn hier und heute gründen“, schwärmte Hilbers.

Dies geschah allerdings bekanntlich im Jahr 2006 auf Initiative des damaligen Volkshochschulleiters Delißen. Als seinerzeit aus der „Textilstadt im Grünen“ die „Wasserstadt Nordhorn“ wurde, gehörte für ihn ein Shanty-Chor dazu. Nach zwei Infoabenden ging man mit 40 Mitgliedern an den Start, deren Zahl sich inzwischen auf 70 Sängerinnen und Sängern nahezu verdoppelt hat. Für Wilfried Delißen stand von vornherein fest, dass in Zeiten, da es auch Kapitäninnen gibt, selbstverständlich auch Frauen mitmachen dürfen – obschon die Shanty-Chöre traditionell rein männlich besetzt sind.

Repertoire von 100 Liedern

Heute blickt der Vorsitzende stolz auf das Erreichte. Etwa 25 Auftritte kommen pro Jahr zusammen, die Mitglieder greifen auf ein Repertoire aus mehr als 100 Liedern zurück. In Erinnerung bleiben besonders der Auftritt im Niederländischen Landtag sowie das Konzert mit Kathy Kelly.

So nahm auch das Shantyfestival am Sonntag einen erfolgreichen Verlauf, zu dem neben den Nordhornern die deutschen und niederländischen Chöre aus Bingum, Borne, Almelo, Haselünne, Emmer-Compascuum, Nijverdal, Isselhorst, Oldenburg sowie vom Dümmersee beitrugen. Nach dem abschließenden Grußwort von Landrat Friedrich Kethorn wurde die Feier durch das gemeinsame Singen aller Chöre kraftvoll beendet. Bei bekannten Volksliedern wie „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ kam noch einmal beste Stimmung auf.