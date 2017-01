dpaNeu Delhi. Mindestens zwölf Schulkinder und der Fahrer eines Schulbusses sind bei einem schweren Busunfall in Nordindien getötet worden. Weitere 24 Kinder wurden verletzt, 13 davon schwer.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/viele-schulkinder-sterben-bei-busunfall-in-indien-180331.html

Empfehlung - Viele Schulkinder sterben bei Busunfall in Indien

Premierminister Narendra Modi äußerte sich kurz nach dem Unfall auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Ich teile den Schmerz der Familien, die diesen Verlust erlitten haben und nehme Anteil am Tod der jungen Kinder.“

Die Polizei nannte starken Nebel als mögliche Unfallursache. Lokale Medien berichteten, der Fahrer des Lastwagens sei zu schnell gefahren und deshalb in den Schulbus gerast.

Das bestätigte Daljit Singh Chawdhary, ein leitender Polizeibeamter des betroffenen Bundesstaats Uttar Pradesh. Laut Polizei war der Schulbus mit etwa 50 Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren in der Nähe der Ortschaft Aliganj im Distrikt Etah auf einer Landstraße unterwegs, als er am frühen Morgen mit einem Lastwagen kollidierte.

dpa Neu Delhi. Mindestens zwölf Schulkinder und der Fahrer eines Schulbusses sind bei einem schweren Busunfall in Nordindien getötet worden. Weitere 24 Kinder wurden verletzt, 13 davon schwer.

Viele Schulkinder sterben bei Busunfall in Indien

Mehr aus diesem Ressort

17-stöckiges Einkaufszentrum in Teheran stürzt ein Der iranische Fernsehreporter berichtet gerade live über den Brand eines Einkaufszentrums, da stürzt das 17-stöckige Gebäude ein. Viele Helfer sterben bei den Lösch- und Rettungsarbeiten. mehr...

Gegenwind für Mays Brexit-Kurs in Davos In Davos wirbt Premierministerin May für Großbritannien als Wirtschaftsstandort mit guten Handelsbeziehungen in alle Welt. Doch für ihren Brexit-Kurs gibt es auch Kontra. Bundesfinanzminister Schäuble warnt vor Muskelspielen. mehr...

Viele Tote in Hotel nach Lawine in Italiens Erdbebenregion Nach einer schweren Erdbebenserie verschüttet eine Lawine ein Hotel in Italien. Dutzende Menschen werden in dem Haus begraben. „Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte“, steht in einer verzweifelten SMS. mehr...

Spannung vor dem Eid: Trump übernimmt die Macht Die USA stehen vor einer Zeitenwende: Der liberale Demokrat Barack Obama übergibt den Stab an den ungestümen Republikaner Donald Trump. Am Freitag ist es so weit - ein Mega-Event steht bevor. mehr...